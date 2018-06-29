Adıyaman'da Eğitim Uçağının Düşmesi - Gaün Rektörü Prof. Dr. Ali Gür

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesine ilişkin, "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladı bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten." dedi.

GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Rektör Gür, görevde olduğu 1 yılı değerlendirdi.

Gür, üniversitelerinin bilimsel çalışmalar açısından önemli projeler yürüttüğünü söyledi.

Güneydoğu ve Duğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek ayakkabı test merkezini kurduklarını ifade eden Gür, "Gaziantep'in ayakkabı sektöründe önde bir şehir. Ancak fiziksel ve kimyasal testlerin İstanbul'a gönderiliyor. ayakkabı test merkezi yerli ve milli olması açısından çok önemli." diye konuştu.

Gür, bir gazetecinin hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal ile ilgili sorusu üzerine, devlet üniversiteleri içerisinde sivil havacılığa hizmet verip pilot yetiştiren 3 üniversiteden biri olduklarını dile getirerek, bünyelerinde 3 eğitim uçağının bulunduğunu belirtti.

Kriz yönetimi ve anlık müdahaleler açısından, pilotun belirli bir süreyi tek başına uçma zorunluluğu olduğunu anlatan Gür, "Pilotun 25 kilometre öteden atladığı kesin ama niye atladı bunu çözmeye çalışıyorlar. İlk uçuşu da değil, 38 saat uçmuş zaten."ifadelerini kullandı.

İntihar iddialarına da değinen Gür, "Net bir şey yokken aileye böyle bir haber vermenin veya böyle bir şey konuşmanın etik olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim uçaklarının çok özel donanımlarla ileri düzeyde teşkilatlandırıldığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Düşen uçağımızın bakımı kazadan 1 hafta önce Samsun'dan gelen ekip tarafından zaten yapılmıştı. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Kırım ekibi geldi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, onlar raporlarını tuttular. Şuan resmi rapor henüz elimize geçmedi ama uçakla ilgili bir sorun olmadığı yönünde kanaatleri var. Fakat resmi rapor gelmeden bir şey diyemiyorum. Diğer yandan eğitim uçaklarında paraşüt yoktur. Bunlarda eğitim üst düzeyde sistemde olduğu için otomatik pilot kavramı vardır. Pilot herhangi bir şekilde panik atak, kalp ve herhangi bir sorun olduğunda, otomatik pilota dokunduğu anda otomatik pilot kendi başına kodlandığı havaalanı hangisiyse oraya iniş yapar. Bu uçağımız da o sistem vardı zaten."

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında düşmüş, kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.