Adını tıp tarihine yazdıran Türk kadını... Adana'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü
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Adını tıp tarihine yazdıran Türk kadını... Adana'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

Adını tıp tarihine yazdıran Türk kadını... Adana'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü ABD'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve "Dalında Mükemmelliği Yakalamış" Tıp Fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen "Endowed Chair" ödülünün sahibi olan...

10.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:11

Adını tıp tarihine yazdıran Türk kadını... Adana'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

ABD'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve "Dalında Mükemmelliği Yakalamış" Tıp Fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen "Endowed Chair" ödülünün sahibi olan Meryem Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon dolar bağışlanmasını sağladı

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Adanalı Prof. Dr. Meryem Tuncel:

"Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı"

"Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum"

ADANA - Adana'da yıllar önce tıp fakültesini bitirip Amerika'ya giden Meryem Tuncel, bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve "Dalında Mükemmelliği Yakalamış" Tıp Fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen "Endowed Chair" ödülünün sahibi oldu. Tuncel, "Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı" dedi.

Meryem Tuncel, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kadirli'de tamamladı. Üstün zekası ile liseden birincilikle mezun olup, kendisini yetiştiren ailesine ilk gururu yaşattı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım adan Meryem Tuncel, okulunu "yıldız öğrenci" olarak tamamladı. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesaretiyle ABD'ye giden Meryem Tuncel, hedefine adım adım ulaştı. Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu.

Hiç durmadan çalışan Prof. Dr. Meryem Tuncel, 6 yıl boyunca da Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor yetiştirdi ve tedavisi çok zor tipte olan yüksek tansiyon vakalarını tedavi etti. Ardından aldığı çağrı ile Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesine Nefroloi Anabilim Dalı Başkanı olarak geri döndü.

Teksas Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Adanalı Prof. Dr. Meryem Tuncel, yaklaşık 30 yıldan beri bilime hizmet ettiği Teksas'ta çok nadir bilim insanlarına verilen "Endowed Chair" ödülünü kazandı. Aldığı ödül sayesinde de Tuncel, çalıştığı üniversiteye 1 milyon dolarlık bağış yapılmasını sağladı.

Ödülü aldıktan sonra Adana'ya gelen Tuncel, gazetecilere, fırsat verildiğinde kadınların neleri başarabileceklerini, pandemi süreci, beyin göçü ve Türkiye'nin sağlık turizmine kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini çok iyi bulduğunu söyleyen Tuncel, Türkiye'nin çok erken tedbirler aldığını, ekipman bulmada sıkıntı yaşanmadığını ancak kendilerinin Teksas'ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandıklarını söyledi.

"Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak"

Türkiye'nin açtığı pandemi hastaneleri ile pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdüğünü, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sağlık turizminde çok daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir takım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Hep vatan özlemi içinde yaşadım"

Tek zorluğunun vatan ve aile özlemi olduğunu kaydeden Tuncel, kendi oğlunu da doktor olarak yetiştireceğini belirterek, "Aile ve vatan hasreti belli bir yaştan sonra insanın kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bir söz vardır 'bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım' demiş. Ben ABD'de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Teksas'ta çok mutlu, huzurlu ve güvende oldum ama hep vatan özlemi yaşadım. Bu nedenle birkaç yıl içinde Türkiye'ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adını tıp tarihine yazdıran Türk kadını... Adana'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

Kaynak: İHA

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