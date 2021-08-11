Adilcevaz'dan Marmaris'e kayısı çekirdeği
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Adilcevaz'dan Marmaris'e kayısı çekirdeği

Adilcevaz'dan Marmaris'e kayısı çekirdeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine ekilmek üzere kayısı çekirdeği gönderildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine ekilmek üzere kayısı çekirdeği gönderildi. Marmaris Belediyesi sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında meydana gelen orman yangını sonrası vatandaşlar yardım seferberliği başlatırken, Bitlis'ten de yardım ve destek araçları gitti. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ikamet eden Nedim Çavuşoğlu, Marmaris'e gönderdiği kayısı çekirdekleriyle vatandaşları duygulandırdı. Adilcevazlı Nedim Çavuşoğlu, Marmaris'te yardım toplama alanına bir kutu içerisinde kayısı çekirdeği ve bir not gönderdi. Çavuşoğlu kayısı çekirdeğinin yanı sıra gönderdiği notta şu cümlelere yer verdi:

"Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali safımız belli olsun. Saygılarımla."

Konuya ilişkin Marmaris Belediyesi ise resmi sosyal medya hesabından, "Bu kayısı çekirdekleri, umutlarımızı olduğu gibi göz bebeğimiz Marmaris'i de yeşertecek. İyi halen güzel kalpler atıyor memleketimizde. Adilcevaz'a yürekten sevgiler, iyi ki varsınız" paylaşımında bulundu. - BİTLİS

Adilcevaz'dan Marmaris'e kayısı çekirdeği
Adilcevaz'dan Marmaris'e kayısı çekirdeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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