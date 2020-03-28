Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Trabzon, Güncel

Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararı'na göre Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı olarak atandı. Atama sonrası Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte Adil Karaismailoğlu'nun hayat hikayesi…

28.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:50
Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevden alındı ve yeni bakan olarak Adil Karaismailoğlu atandı. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtlarını aradı. İşte Adil Karaismailoğlu hakkında merak edilenler ve cevapları…

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde tamamladı.

Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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