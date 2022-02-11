ADD'den Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya suç duyurusu

SAMSUN (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi üyeleri, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Samsun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Atatürk Anıtı'na saldırı gerçekleştirenler hakkında suç duyusunda bulunacaklarını, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Samsun ve Türkiye'nin menfur saldırının ardından ayağa kalktığını belirten Özkefeli, şunları kaydetti:

"Samsun halkı Ata'sına sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk sahipsiz değildir. Bizler bu ülkenin tüm yurtseverleri, bu hayasızca akına göğsümüzü siper etme ve mücadele etme kararlılığı ve inancındayız. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesidir. Milli Mücadele'nin kahramanı, memleketin kurtarıcısı, devrimlerin mimarı olması nedeniyle hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara saldırılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kazanımlarına da bir saldırıdır."

Açıklamanın ardından ADD üyelerinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, savcılığa suç duyurusu dilekçelerini teslim etti.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.