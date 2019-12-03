Adapazarlılar Grubu tanışma ve toplanma etkinliği gerçekleşti

03.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:10

Sakarya'nın il oluşunun 65. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Adapazarlılar Grubu Tanışma ve Toplanma etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.



Sakarya Yerel Kültür Derneğinin Erenler İlçesindeki Kıl Çadırında düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Bakanlardan Saadettin Tantan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ve dernek üyeleri, şehir dışında yaşayan Sakaryalı iş, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile esnaflar katıldı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen programda Sakaryalılar Grubu üyeleri Sakarya'ya dair duygu ve düşünceleri ile anılarını da paylaşırken, Sakarya'nın il olma sürecine dair bilgiler de verildi.



Adapazarı sevdalıları



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Adapazarlılık ruhunu yeniden canlandırmak, ortak hatıraları paylaşmak, hızla değişen şehrin unutulmaz mekanlarını, dostluğu, kardeşliği, erdemi, sevgi ve saygıyı yeniden yaşatmak gayesiyle Adapazarlılar Grubu üyelerine teşekkür ediyorum. Adapazarı ile ilgili derdi olan, sevdası olan herkese büyük hürmet duyuyoruz Adapazarı ile ilgili anıları okumak her zaman ayrı bir zevk ve büyük bir keyiftir" dedi.



Adapazarı kardeşlik demektir



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adapazarı'mızın burada yaşayıp, kökü burada olan, anıları burada olan, fakat işi gereği ve görevi gereği Adapazarı'nın dışında yaşayıp zaman zaman da olsa oyunlar oynadığı, büyüdüğü yeri unutmayan değerli büyüklerimiz, işadamlarımız, hemşerilerimiz, kardeşlerimiz hepinize hoş geldiniz diyorum. Adapazarı'nın ve Adalıların bir özelliğini paylaşmak istiyorum; Adapazarı sevginin, izzetin, muhabbetin merkezidir. Kafkasları, Balkanları kucaklayan konumdadır. Adapazarı demek dünya demek, sevgi demek, muhabbet demek, kardeşlik demek, gurur demek. Bu güzel günü tertip eden Adapazarlılar Grubuna yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştıu.



Hemşehrilik ruhunu kullanmalıyız



Vali Ahmet Hamdi Nayir kapanış konuşmasında, "Hep birlikte Sakarya'mıza kıymet katan, buraların huzur ikliminde olmasına fayda sağlayan kişileri de takdir etmemiz lazım. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bizim güzelliklerin, iyilerin sayısını artırmak için bu gibi şeylere önem vermemiz lazım, iyilikleri tavsiye etmek ve kötülüklerden de uzak kalmak için, hemşehrilik ruhunu kullanmak gerekiyor. Elbette nereden gelindiyse oranın kültürünün de yaşatılmasına saygımız var, insanların kendi kültürlerini yaşatmasına destek verilmesi lazım, ancak daima en üst çatımız Sakarya olmalı, üst çatımız bütün nüfusumuza hükmedecek bir yapıda olmalıdır. Bu tanışma toplantısına gelen ve bu oluşuma destek veren herkese teşekkür ediyorum. İl olma tarihimiz gibi her fırsatı değerlendirerek, bu ruhu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA