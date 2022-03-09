Restorasyonu süren "Adapazarı İslam Ticaret Bankası"nın hikayesi panelde ele alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 109 yıl önce 13 müteşebbisin kurduğu ve katılım bankacılığının ilk örneği olarak gösterilen Adapazarı İslam Ticaret Bankasının hikayesi panelde ele alındı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Adapazarı İslam Ticaret Bankası-Türkbank" 109. kuruluş yıl dönümü programında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bankanın kurulduğu dönemdeki şartlara değindi.

Bankayla ilgili oluşan birikimi masaya yatırmanın, meseleleri biraz daha derinlemesine konuşmanın, bankacılık ve finans tarihi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Savaşan, üniversitelerin bunun için var olduğunu kaydetti.

"Restorasyon yüzde 99 seviyesinde"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da banka binasının müze şube olarak kente kazandırılması için herkesin çaba gösterdiğini belirterek, restorasyon çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün restorasyon artık yüzde 99 seviyesinde, bitme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki restorasyon biraz daha zaman alan bir çalışma. Geldiğimiz noktada iç dizayn çalışması devam ediyor. Bu işi müzenin uzmanlarına, aklımızdaki hikayeyi oraya nakşedecek uzmanlara bırakmamız gerekiyor."

,Işıksu, bankanın kuruluş hikayesini anlatan "Zor Yıllar" filminin gösteriminin kentte 10 farklı noktada gösterileceğini kaydetti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise bankayı kuran müteşebbis heyetin 3,5 yıl sonra Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasını da kurduğunu anlattı.

Kentin o dönemden itibaren ürettiğini dünyaya satarak rekabet etmeyi sürdürdüğünü aktaran Altuğ, "Adapazarı, şu anda Türkiye'nin, hatta dünyanın önemli üretim merkezlerinden birisi. Yaklaşık 10 milyar dolar ihracat ve bunun yarısı kadar da ithalatla Türk dış ticaretinde önemli aktör olmaya devam edecek." dedi.

Bankanın kuruluşunda ve bugüne gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altuğ, "İnşallah bundan sonra Türk ticaretinde, üretiminde destek veren bir banka olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Adında İslam geçen tarihteki ilk banka"

SAÜ Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUFAM) Müdürü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, bankanın önemine işaret ederek, "İlk yerli banka, ilk milli banka, ilk özel sermayeyle kurulmuş, ilk özel teşebbüs, adında İslam geçen tarihteki ilk banka. O tarihlerde kurulup bugüne gelebilen ilk banka. Bu konuya duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Bankanın tekrar faaliyet geçmesini canı gönülden arzu ediyorum." diye konuştu.

Bankanın ilk yönetim kurulu başkanı olan Hacı Adem İbrahim Beyzade Bey'in torunu ve 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay ise bankanın Osmanlı'da değil, tüm İslam aleminde adında İslam geçen, faizsiz bankacılığı ilk yapan banka olduğunu dile getirdi.

Bankanın hikayesinin anlatıldığı panelde, "Zor Yıllar" filminin gösterimi de yapıldı.

Sakarya'da 14 Ocak 1913'te kurulan banka, Adapazarı Belediyesinin girişimleriyle aslına uygun restore edilerek müze banka olarak faaliyetini sürdürecek. Yaklaşık 1,5 yıl önce Türk Ticaret Bankası ile imzalanan protokolün ardından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.