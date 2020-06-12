Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi mücadelesini anlattı
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi mücadelesini anlattı

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, koronavirüs ile mücadele sürecindeki çalışmalar, projelerde gelinen son durum ve hedeflerle ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi mücadelesini anlattı
12.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:10

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, koronavirüs ile mücadele sürecindeki çalışmalar, projelerde gelinen son durum ve hedeflerle ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclisi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, korona virüs önlemleriyle toplandı. Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 18 maddelik gündemle toplanan mecliste, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiği gözlenirken, katılımcıların ateş, ölçüldü ve toplantıya meclis üyeleri ve basın mensupları alındı. Belediye Başkan Yardımcıları, bürokratlar ve misafirler ise meclis salonu dışında hazırlanan alanda meclisi ekrandan takip etti.

Kapsamlı koronavirüs mücadelesi

Meclis gündemi öncesinde bir konuşma yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan, projelerde gelinen noktadan ve önümüzdeki dönemde start verilecek hizmetlerden bahsetti. Başkan Işıksu, "2019 yılı ve 2020'nin ilk yarısı her anlamda bizim için oldukça önemli ve benzersiz tecrübeleri müşahede ettiğimiz bir dönem oldu. Bu dönemde, en başta sizlerle birlikte Adapazarı'mızı çok sevdiğimizi hemşehrilerimize en güzel şekilde göstermeye çalıştık. Seçimler öncesinde yola çıktığımızda ve akabinde görevi devraldığımızda, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemek için gece gündüz aktif ve gayretli çalışmalar gerçekleştirdik ve bu gayretimiz her geçen gün artarak 32 projemizde ne durumdayız hemen hemen her meclis toplantımızda kamuoyunu bilgilendirdik. ve tabii ki hiç beklemediğimiz ancak hızlıca refleks sergilediğimiz korona virüs salgın hastalığı süreci ile karşılaştık. Kayıplarımız oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Adapazarı Belediyesi olarak salgın süreci için çalışmaya, ülkemizde daha ilk enfekte vakası açıklanmamışken başladık ve daha sonra da tedbirlere çok dikkat ettik. Adapazarı'mızın her noktasında dezenfeksiyon ve temizlik önlemleri aldık, hijyen setleri temin ettik. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Camii, Kuran Kursu, Okul, Eczane, Basın Kuruluşları, Taksi Durağı, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonu, Kahvehane ve Çay Ocağı vb. yerlerde, 84 mahallemizin tamamında, Türkiye'de ilk olarak uyguladığımız sistemle ve ayrıca modern yöntemlerle şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve Pazar yerlerinde olmak üzere, toplam 4 bin 111 noktada dezenfekte işlemi yaptık ve uygulamalarımız devam ediyor" dedi.

Maske, mesafe ve temizlik çalışmaları

Maske, mesafe ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Işıksu, "Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adapazarı Halk Eğitim Merkezi atölyelerinin iyileştirilmesi dahil, bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte Bilgi evlerimizde bulunan 22 adet dikiş makinesini temin ederek salgının ilk günlerinden itibaren her gün 30 bin maske üretimine destek verdik.362 bin maske, 60 bin 200 eldiven, 2 bin 463 litre el dezenfektanı, 3 bin 147 Borel dezenfektan ve 315 litre kolonyayı, hareketliliğin yoğun yaşandığı ve ihtiyaç duyulan noktalarda vatandaşlarımıza hediye ettik. 10 Haziran dahil, 10 bin 255 adet gıda kolisi, bin 675 adet alışveriş kartı olmak üzere toplam 11 bin 930 vatandaşımıza sosyal destek verdik. Genelge kapsamında hizmet sunamayan berberler, bayan kuaförleri, kahvehaneler, okul kantinleri ile pazaryerlerindeki kapalı tezgah işletmecileri olmak üzere toplam bin esnafımıza da, 300'er TL değerinde alışveriş kartlarını ilgili Odalar vasıtası ile teslim ettik. Bilgilendirici afişler ve duyurular, Semt Pazarları başta olmak üzere hareketliliğin yoğun olduğu yerlerde önlemler ve Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması olmak üzere tüm çalışmaları hızlıca neticelendirdik. Dezenfekte işlemi uyguladığımız tüm noktalarda bilgilendirici afişleri asarak vatandaşlarımızın daha tedbirli olmalarına yönelik destek çalışmaları gerçekleştirdik. Şehir merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda maske, mesafe ve temizlik uyarı çalışmaları yaptık" diye konuştu.

Zabıta denetimleri ve sahipsiz hayvanların beslenmesi

Sokak hayvanlarını beslenmeleri hakkında konuşan Işıksu, "Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında salgın tedbirlerinin üst seviyede işletilmesi adına düzenli olarak 543 noktada Zabıta Denetim çalışmaları gerçekleştirdik. Sokağa çıkma yasağı veya kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında vatandaşlarımıza hizmet sunan fırınlar, eczaneler, akaryakıt istasyonları, oto lastik tamircileri, traktör tamircileri, gübre ve tarımsal ürünler tedarik edilen işletmeler sosyal medya hesaplarımızda ve belediyemiz web sitesinde vatandaşlarımıza duyurduk. Hayvanseverlerle ortak belirlenen besleme alanımızda bulunan 135 kulübe ile birlikte, muhtarlarımızla mahallelerimizde belirlediğimiz besleme noktalarında, şehir merkezinde belirlediğimiz noktalara koyduğumuz mama kulübelerinde bugüne kadar 10 ton yaş ve 3 ton kuru mama yerleştirdik. Şehirdeki sahipsiz hayvanların bulunduğu noktaları tespit ederek, hayvan severlerle iş birliği içerisinde, düzenli seferlerle aç ve susuz kalmamalarını sağladık" şeklinde konuştu.

Vefa destek ile tam koordinasyon

Vefa destek gruplarınla koordinali çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, "23 Mart 2020 ile 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Toyota Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarımızın bir kısmını Karaman Spor Kompleksi'nde misafir ettik, günlük ihtiyaçlarını karşıladık. Adapazarı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu'na 4 personel, 4 araç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak taşınması adına 1 kamyon desteği verdik. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan risk grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Adapazarı Vefa Destek Grubu arasında tam koordinasyon sağladık. Yaşlılarımızın emekli maaşlarının temini konusunda ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaları neticelendirdik" şeklinde konuştu.

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Adapazarı'nın beklentilerinin farkında, sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Nisan 2019 - Haziran 2020 dönemi çerçevesinde 32 projemizin bazılarını etap etap hayata geçirdik, diğerlerinin altyapılarını oluşturduk. Daha açık ifade etmemiz gerekirse, önümüzdeki aylar ve 2021, altlıklarını hazırladığımız, altyapılarını tamamladığımız projelerimizin temel atma ve açılış dönemleri olacak inşaallah. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, proje çalışmalarımıza hemen başladık. Çocuk Hakları Sokağımızın açılışını gerçekleştirdik. 2 ve 3. Etaplar için de hazırlıklarımız devam ediyor. Karaman Mahallemize de bu yaz Çocuk Hakları Sokağı kazandıracağız. 30 Haziran'da inşaallah ihalemiz olacak.Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizin ilk etabını Papuççular, Çıracılar ve Fabrika Caddelerimizde tamamladık, şimdi de ikinci etaba çıkacağız. Yenigün, Papuççular ve Semerciler Mahallelerimizin tespit ettiğimiz kısımlarında çalışmalarımızı çok yakında başlatacağız inşallah" dedi.

Sıfır atık müdürlüğü kuruluyor

Sıfır atık müdürlüğü kurulduğunu belirten Işıksu, "Sıfır Atık, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu, Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi, Engelli Hizmetleri Danışma Ofisi, Bebek Bakım Odaları projelerimizi tamamladık. İhtiyaç hasıl oldukça proje etaplarını genişleterek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yeni Bebek Bakım Odaları çalışmamız olacak. Ayrıca Sıfır Atık Müdürlüğü kuruyoruz. Güneş Enerji Santrali Projesi için geçtiğimiz hafta SEDAŞ ile bağlantı anlaşmamızı yaptık. İkizce Müslim Mahallemizde hazineye kayıtlı tahsisi belediyemize ait olan 20 dönümlük arazi üzerinde Güneş Santrali inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ihalesini hazırlayıp yapmayı amaçlıyoruz. Belediyemiz elektrik faturası yükünden bu sayede kurtulacak. Kısa vadede yatırımı kendi kendine karşılayacak tesisimiz daha sonra kar edecek inşaallah. Türk Ticaret Bankamız ile protokol aşamasındayız. Sona geldik. Şehir Müzesi için yakın zamanda anlaşmamızı imzalayacağız. Biliyorsunuz ADA PAZAR Yerleşkeleri inşa etmeyi planlıyoruz. İlki Güneşler. Projelerimizi tamamladık. Bu yıl yapım ihalemizi yapacağız. Daha sonra Yenigün-Tepekum ve Yenikent Bölgelerimize olmak üzere iki adet daha bu yatırımları kazandıracağız" dedi.

Adapazarı Belediyesi'nin 18 maddelik meclis gündeminde 8 madde katılanların oybirliği, 3 madde oy çokluğu ile kabul edilirken 5 madde imar ve tetkik komisyonuna, 1 madde plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 1 madde ise 19 Haziran'da toplanacak birleşimde görüşülecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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