Adanalılar kısıtlamanın sona erdiği ilk gece şırdancılara koştu
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Adanalılar kısıtlamanın sona erdiği ilk gece şırdancılara koştu

Adanalılar kısıtlamanın sona erdiği ilk gece şırdancılara koştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adanalılar kısıtlamanın sona erdiği ilk gece şırdancılara koştuKORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından normalleşme sürecinin ilk gecesinde Adanalılar, hasret duydukları şırdanı yemek için şırdancılara akın etti.

Adanalılar kısıtlamanın sona erdiği ilk gece şırdancılara koştu

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından normalleşme sürecinin ilk gecesinde Adanalılar, hasret duydukları şırdanı yemek için şırdancılara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında akşamları sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ve yeme içme yerlerinin bir süre sadece paket servisi yapması, sonraki süreçte de saat 21.00'e kadar masa servisi yapmaları, Adanalıların, kentin gece yenen dünyaca ünlü lezzeti şırdana hasret kalmasına neden oldu. Kısıtlama sürecinde paket servisi yapan şırdancıların da satışları büyük oranda azaldı. Birçok Adanalı ise şırdanı tezgah başında yemeyi sevdiği için paket servisine ilgi duymadı. Normalleşme sürecine girildiği, sokağa çıkma ve yeme-içme yerlerindeki saat kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz gecesi kendilerini sokağa atan Adanalılar, aylardır hasret kaldıkları şırdana da kavuştu.

Tezgah başında şırdan yemeyi çok özlediğini Gökhan Kaya (30), kısıtlamalar nedeniyle eğlence mekanlarının kapalı olduğunu, kısıtlamalar kalkınca önce eğlence mekanlarına gittiklerini, arından da şırdancıya gelerek hasret kaldıkları lezzete kavuştuklarını söyledi.

"ÖZLEM GİDERİYORUZ"

Akşamları dışarı çıkmaya uzun süredir hasret kaldıklarını aktaran Ayça Kaya, "Hem dışarı çıkabiliyor olmanın mutluluğu hem de mekanlar açıldı diye eğlenmenin, arkasından Adana'nın geleneksel yiyeceği olan şırdan yemenin mutluluğu ile karnımızı doyuruyoruz. Çok özlemiştik gerçekten ve şu an özlem gidiyoruz" dedi.

"ADANA'DA OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Gece şırdan yemeyi özlediğini anlatan Serdar Çeliker (24), "Adana'da olmazsa olmazımız. Her gece yediğimiz lezzet şırdan. Çok özledik. Kısıtlama sürecinde eve paket söylüyorduk. Ama tezgah başında yemek başka bir ayrıcalık. Gecenin bir yarısı şırdana geldik" diye konuştu.

"KISITLAMININ ARDINDAN ŞARTTI"

Arkadaşlarıyla halı saha maçının ardından şırdan yemeye geldiklerini aktaran Harun Sofi (23) ise, "Pandemi sürecinde evimize söylüyorduk kurye aracılığıyla. Ama çok şükür pandemi kısıtlamaları bitti. Adana klasiği, halı saha maçının ardından arkadaşlarla şırdan yemeye geldik. En son pandemi sürecinden önce gelmiştik. Pandemiden sonra hiç gelemez olduk. Kısıtlamanın kalmasının ardından şırdancıya gelmemiz şarttı. Çünkü çok özledik" dedi.

"ŞIRDAN YETİŞTİREMİYORUZ"

Yaklaşık 1.5 yıldır müşterilerini ağırlayamadığını anlatan şırdan ustası Kadir Çıray da, kısıtlamaların kaldırılmasından mutlu olduklarını söyledi. Müşterilere hizmet verdikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Çıray, işlerin gece saatinde çok yoğun olduğunu, şırdan yetiştiremediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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