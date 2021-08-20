Adanalı öğrenciler, TÜBİTAK'ın elektrikli otomobil yarışmasında "Wolfmobil" ile derece hedefliyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından liseler arası düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında" finale kalan Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri otomobil takımı, yarışmada iyi bir derece almak...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından liseler arası düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında" finale kalan Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri otomobil takımı, yarışmada iyi bir derece almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Kaya, Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Murat Türkarslan, Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Mahmut Bağcı, Metal Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Ataoğlu ile okul öğrencileri Kadir Efe Daşlı, Harun Kuni ve Burak Özdoğru, Ardacan Uyumaz'dan oluşan takım, bu yıl başında yapılan yarışma duyurusu sonrası bilgisayar ortamında hazırladıkları 3 boyutlu elektrikli otomobil prototiplerini kuruma gönderdi.

Yapılan incelemede ülke genelinde 58 takımla finale kalan ve aracı yapmaları istenen takım, okulun isminden hareketle "Wolfmobil" adını verdikleri elektrikli aracın yapımına başladı.

Okulun atölyelerinde 3 aydır yoğun bir emekle çalışmasını sürdüren takım, şase ve mekanik kısımlarını tamamlayıp hareket edebilme seviyesine getirdikleri aracın son aşama olarak kaporta imalatı ve akü ölçüm çalışmalarını yapıyor.

Araçlarını yarışma şartnamesine uygun hale getirmek için gecesini gündüze katarak çalışan takım, TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında eylül ayı başında İstanbul'da yapılması planlanan finallere hazırlanıyor. Yarışmada dereceye girecek araçlar, aynı ay düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek.

"Dört gözle yarışmayı bekliyoruz"

Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, yaptığı açıklamada, okullarında motor teknolojisi sınıfı olmamasına rağmen yarışma duyurusu üzerine var olan bölümlerle hazırlık yapıp bu yarışmaya katılma düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Finale kaldıktan kısa süre sonra kendi elektrikli araçlarını yaptıklarını ifade eden Dinçkurt, "Artık çağımızın yeni trendi olan elektrikli araçlarla daha az emisyon sağlayarak hem çevreye duyarlı hem de gençlerin önünü açacak bir çalışma içerisine girdik. Yaptığımız çalışma da çok şükür nihayetine erdi. Aracımızı hareket ettirdik. Kaportası yapılıyor. Raporlarımızı sunduk. Dört gözle yarışmayı bekliyoruz." dedi.

Dinçkurt, okullarının bir rol model olması için "Wolfmobil"i geliştirdiklerini belirtti.

Okullarında elektrikli araç yapmaya bir devamlılık kazandırmak istediklerini ifade eden Dinçkurt, şunları söyledi:

"Takımı özellikle 9 ve 10. sınıflardaki öğrencilerden oluşturduk ki gelecek senelerde de öğrencilerimizi aşağıdan gelen sınıflardaki arkadaşlarına ağabeylik yapsınlar. Takımdaki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra arkadan gelen başkaları otomobil takımında olacak. Elektrikli otomobil yapmak, bizim için her sene katılacağımız bir yarışmanın yanı sıra her sene daha iyisini yapacağımız kendi içimizde yarışmaya dönecek."

Yarışmanın amacı verimlilik

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Kaya da yarışma duyurusuyla öğrencilerden gelen istek üzerine böyle bir çalışmaya girdiklerini belirtti.

Haziran ayında fiziki olarak başladıkları üretimin devam ettiğini ifade eden Kaya, "Biz takım olarak hedefimiz önce şartnamede belirtildiği üzere arabamızı tamamlamak. Bunlar tamamlanmadığı zaman yarışma alanına gitsek bile yarışma hakkı verilmiyor. Bizim ilk hedefimiz aracımızı yarışmaya katılabilecek hale getirmek, daha sonra ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaya, yarışmanın asıl amacının verimlilik olduğuna dikkati çekerek, "Amaç çok hızlı gitmek değil. 65 dakika içerisinde 5 turu tamamlamak, yaptıktan sonra verimliliği de gözeterek, yani az enerjiyle bu yarışmayı tamamlayabilirsek bir derece alacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel bir şey ortaya çıkardık"

???????Takım kaptanı makine teknolojileri öğrencisi Kadir Efe Daşlı ise öğretmenleriyle birlikte yarışmaya katılmaya karar verdiklerini belirtti.

"Wolfmobil"in kaynaklarının yapılmasında katkısı olduğunu ifade eden Daşlı, "Bu projede olduğum için mutluyum. Yaşıma göre iyi şeyler başardığımı hissediyorum. Arkadaşlarımla birlikte bence çok güzel bir şey ortaya çıkardık. İnşallah yarışmaya gittiğimiz zaman da iyi bir derece alacağız. Okulumuzu temsil edeceğiz. Okulumuzda elimizden geldiğince her şeyini kendimiz yapmaya çalıştık. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa