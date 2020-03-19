Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
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Uğur Yıldırım, Çanakkale, Adana, Sağlık, Yaşam, Güncel

Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı

Koronavirüs nedeniyle tüm dünya evlere kapanırken İtalya'da balkonda şarkı söylerken çekilen videolara cevap Adana'dan geldi. Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonunda Çanakkale Türküsü'nü çaldı bu sesi duyanlar ise balkona çıkarak performansı dinledi.

19.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:35
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı

Tüm dünya koronavirüs salgını yüzünden evlerine kapanmışken İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde balkona çıkıp şarkı söyleme videolarına Adana'dan cevap geldi. Keman sanatçısı Uğur Yıldırım dün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle balkona çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 220 binden fazla insanda tespit edildi.

Çin'den sonra hastalıktan en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri İtalya, Fransa, İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken sosyal hayatın devam etmesi için akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor.

ADANALI KEMANCI BALKONDA ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ ÇALDI

Türkiye'de de salgının artmasıyla uzmanlar evlerden çıkılmaması uyarısı yaptı. Dün de Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olması nedeniyle evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıktığı görülürken o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt ettiler.

Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı

Haberin Videosu:

Akdeniz Bölgesi ili Adana'da bir kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı

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