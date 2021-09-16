Adanalı balıkçılar av yasağının kalkmasıyla denize açıldı

Adana'da balıkçılar, 2021-2022 avlanma sezonun açılmasının ardından tekneleriyle denize açıldı.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Karataş Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizlerde 500 tür balık olduğunu belirtti.

Söz konusu türlerin gelecek nesillere aktarılması için iyi korunması gerektiğini belirten Ayaz, "Gerekirse bunun için balıkçılara hizmet içi eğitim vereceğiz. Balıkçı kardeşlerimizden denizlerin temiz tutulması için ricada bulunuyoruz. Pruvanızın neta, dümeninizi viya, rüzgarınızın kolaya olmasını dileyerek yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da 2021-2022 avlanma sezonun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

Ardından "vira bismillah" diyerek limanda demir alan balıkçılar, havai fişekler atılarak yakınları ve ilgililerce uğurlandı.