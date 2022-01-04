Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Adana'da gece saatlerinde gökyüzünde oluşan esrarengiz görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir evin çatısından anbean kaydedilen videoda, karanlığın içinde hareket halindeki bir ışık kümesi görülüyor.

Sosyal medya, Adana'da kaydedilen gizemli görüntüyü konuşuyor. Bir vatandaşın evinin çatısından cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği videoda, gökyüzünde karanlığın içinde hareket eden bir ışık kümesi görülüyor.

YETKİLİLERDEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Gökyüzünde meydana gelen olayın tam olarak ne olduğu henüz bilinmezken, çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden görüntüyü paylaşarak yetkililerden konuya ilişkin bilgi talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüyle ilgili yorum üstüne yorum yapılması sonrasında konu kısa sürede Twitter'da gündeme otururken, konuyla ilgili esprili paylaşımlar da havada uçuştu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika! 'ÖLÜ' DİYE AİLEYE TESLİM EDİLEN BEBEK, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Son dakika! 'ÖLÜ' DİYE AİLEYE TESLİM EDİLEN BEBEK, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

 Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title