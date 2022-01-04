Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Adana'da gece saatlerinde gökyüzünde oluşan esrarengiz görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir evin çatısından anbean kaydedilen videoda, karanlığın içinde hareket halindeki bir ışık kümesi görülüyor.
Sosyal medya, Adana'da kaydedilen gizemli görüntüyü konuşuyor. Bir vatandaşın evinin çatısından cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği videoda, gökyüzünde karanlığın içinde hareket eden bir ışık kümesi görülüyor.
YETKİLİLERDEN BİLGİ TALEP EDİLDİ
Gökyüzünde meydana gelen olayın tam olarak ne olduğu henüz bilinmezken, çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden görüntüyü paylaşarak yetkililerden konuya ilişkin bilgi talebinde bulundu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüyle ilgili yorum üstüne yorum yapılması sonrasında konu kısa sürede Twitter'da gündeme otururken, konuyla ilgili esprili paylaşımlar da havada uçuştu. İşte o paylaşımlardan bazıları;
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