ADANA (Haberler.com) - Pandemi dönemimde 8'incisi balkonlarda, 9'uncusu da çevrim içi olarak düzenlenen karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktiviteler de yer alacak. Başvuruların başladığı 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ilgi çekici proje ve etkinlikler de olacak. Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022 ne zaman? İşte, detaylar…

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ 2022 NE ZAMAN?

Adana'da 2022 yılında 10'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihlerinde değişikliğe gidildi. Karnaval, daha önce ilan edilen tarihler yerine 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.

Karnaval fikrinin öncüsü, Adanalı iş adamı Ali Haydar Bozkurt' tur. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

• İlk karnaval, 12-14 Nisan 2013'te düzenlendi. Korteje 15bin kişi katıldı.

• 2. karnaval, 11-14 Nisan 2014'te 3 gün süreli düzenlenmiştir.

• 3. karnaval, 1-5 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşti. Kostümlü korteje yaklaşık 90 bin kişi katıldı.

• 4. karnaval, 7-10 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Yakın zamanda gerçekleşen Mart 2016 Ankara saldırısı'ndan dolayı karnavalın açılış töreni konserler, gösteriler gibi birçok etkinliğiyle birlikte her yıl onbinlerin katıldığı ve 9 Nisan 2016'da yapılması planlanan kortejide iptal edildi. Bunun yerine daha kısıtlı alanlarda daha kısıtlı etkinlikler düzenlendi ancak katılım yine de yoğun oldu.[

• 5. karnaval, 7-9 Nisan 2017 tarihlerinde arasında gerçekleştirilmiştir. 100 bini Adana dışından olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişi katılım sağlamıştır

• 6. karnaval, 4-8 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1,5 milyon kişi katılım sağlamıştır.

• 7. karnaval, 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir

• 8. karnaval ise 2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmiştir.

• 9. karnaval ise Covid-19 pandemisi'nin devam etmesinden dolayı, 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında, online ortamda, canlı olarak gerçekleştirilmiştir.

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