SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 100. etkinlikle kutlanacak. Bu kapsamda ilk olarak şehitleri anma programı düzenlendi.

Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesince Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri anma programında, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde görevli Yüzbaşı Abdullah Oral, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, Adana'nın düşman işgalinden kurtulduğu döneme ilişkin bilgiler verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Süleyman Elban ve katılımcılar, programın ardından şehitlikteki Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

Elban, beraberindeki 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Yeşiloba Şehitliği Müzesi'ni de gezdi.

100. yıla özel 100 program düzenlenecek

Vali Elban, gazetecilere 5 Ocak'ta Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacaklarını söyledi.

Kutlama etkinliklerine değinen Elban şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıldan beri 100. yıla ve ecdadımızın burada verdiği mücadeleye yakışır bir program hazırlayalım istedik. Dolayısıyla programı her yıl olduğu gibi sadece 5 Ocak'ta kutlama programı şeklinden yapmayalım, programımıza bir ay öncesinden başlayalım ve 15 ilçemizle birlikte mücadelenin olduğu her alanda çok farklı etkinliklerle, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm vatandaşlarımızın katılımıyla bir program icra edelim istedik. Yeşiloba Şehitliği'mizde ilk program olarak başladık. 5 Ocak'a kadar hem il merkezimizde hem de tüm ilçelerimizde 100 etkinlikle bu yıl Adana'mızın kurtuluşunun 100. yıl programını idrak etmiş olacağız."