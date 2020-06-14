ADANA Magarsus Antik Kenti, turizm merkezi olur
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ADANA Magarsus Antik Kenti, turizm merkezi olur

Magarsus Antik Kenti, turizm merkezi olurAdana'nın Karataş ilçesinde arkeolojik kazı sonucu ortaya çıkarılan ve Efes Antik Kenti kadar büyük olan Magarsus Antik Kenti tarihe ışık tutuyor.

14.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:58

Magarsus Antik Kenti, turizm merkezi olur

Adana'nın Karataş ilçesinde arkeolojik kazı sonucu ortaya çıkarılan ve Efes Antik Kenti kadar büyük olan Magarsus Antik Kenti tarihe ışık tutuyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz gereken ilgi gösterilse bölgenin çok önemli turizm merkezi olabileceğini söyledi.

Kent merkezine 49 kilometre uzaklıkta Karataş ilçesinde deniz kenarında yer alan Magarsus Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 2013'de başladı. İsmini Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333'te Pers Kralı Daryus ile savaşa başlamadan önce gelip kurban kestiği Athena tapınağındaki Magarsiya rahibelerinden alan antik kentin tarihi, MÖ 5. yüzyıla dayandığı ortaya çıktı. 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki antik tiyatronun yaklaşık 4 bin kişilik olduğu tahmin ediliyor.

EFES ANTİK KENTİYLE YARIŞABİLİR

Kazıların tamamlanmasıyla birlikte turist çeken bir bölge haline gelmesinin hedeflendiği Magarsus Antik Kenti'nde elde edilen bilgilere göre, bu kentin İzmir'de bulunan Efes Antik Kentiyle yarışabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Helenistik dönemde arazinin doğal eğiminden faydalanılarak yerel kireçtaşı bloklar kullanılarak inşa edilen tiyatronun cavea kısmının kazısı büyük oranda tamamlandı. 2013'ten bu yana süren kazı çalışmalarında Magarsus'un tarihi MÖ. 5 ila 4. yüzyıllara dayanıyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi hep Mallos olarak geçmekte. Antik yazar Strabon'a, kentin Troia Savaşı'ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulduğunu söylüyor. Ardından, Amphilokhos'un Argos'a döndüğünü yazan Strabon, bir süre sonra Amphilokhos'un tekrar Mallos'a geri geldiğini, Mopsos'la aralarında başlayan iktidar mücadelesi sonucunda, her ikisinin de öldüğünü, kentte birbirine uzak iki yere gömüldüğünü söylüyor. Kentte bulunan Athena Magarsia'ya adanmış olan tapınak, Helenistik dönemde tüm Doğu Akdeniz'deki en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte. Önceleri Antik Yunanlıların hakimiyetinde olan kent, daha sonra bir dönem Perslilerin hakimiyeti altına girdi. 330 yılında Büyük İskender'in İssos'ta Pers kralını yenmesiyle antik kent, Büyük İskender'in hakimiyeti altına girdi. 1800 yıl önce yaşayan antik coğrafyacı Arianos, Büyük İskender'in bölgeye geldiği zaman, alanın kuzeyindeki alandan akan Ceyhan nehrinin üzerine bir köprü inşa ettirip önce Magarsus kentine geldiğini, antik tiyatronun 200 metre kuzeyindeki Athena Magarsia Tapınağı'nı ziyaret ettiğini, sunularda bulunduğunu, daha sonra kentin efsanevi kent kurucusu Anflakos'un mezarını ziyaret ettiğini sonra da buraya çok yakın olan Mallos'a geçtiğini aktarılıyor.

DESTEK VERİLİRSE TURİZM MERKEZİ OLUR

Antik kentin çok eski bir tarihi olduğunu gerekli kazı ve restorasyon çalışması yapıldıktan sonra Karataş'ın cazibe merkezi haline geleceğini belirten Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Bulunduğunuz alan tiyatro alanı. Arkamızdaki denizin için batık bir liman olduğunu biliyoruz. Çalışma yapılırsa son derece kıymetli bir tarihi yapıya kavuşacağız. Yapılan kazılarda tiyatronun büyük bir bölümü ortaya çıktı. Restore edilmesini bekliyoruz. Bölgede inanılmaz büyük bir kent var. Efes Antik Kentine benzetilir ve buranın oradan da büyük olduğu söylenir. Hatta bir balıkçımızın ihbarıyla su altında bronz bir heykel bulundu. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in burayla ilgili ciddi çalışmaları oldu. Eğer bu bölgede ciddi bir şekilde araştırma ve restorasyon çalışması olursa yerli ve yabancı turisteler yoğun ilgisi olur. Hem ülke hem de kent ekonomisine kazanç sağlanır" diye konuştu.

ADANA Magarsus Antik Kenti, turizm merkezi olur

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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