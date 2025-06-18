Adana lise TABAN PUANLARI Adana LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

Adana lise taban puanları 2025 yılı için referans verilerle belli oldu. Özellikle Adana Fen Lisesi ve Çukurova'daki prestijli Anadolu liseleri, yüksek taban puanlarıyla dikkat çekiyor. İmam Hatip ve meslek liseleri ise daha geniş yüzdelik dilim aralıklarıyla öğrencilere alternatif fırsatlar sunuyor. Peki, Adana LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte detaylar...

ADANA LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2025 LGS tercih sürecinde öğrencilerin kullanacağı taban puanlar, 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına dayanıyor. Adana'da merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseler arasında özellikle Adana Fen Lisesi, en yüksek puanlı okul olarak öne çıkıyor.

Bu veriler, 2025 LGS tercihlerinde öğrencilerin hangi okullara girebileceği konusunda önemli bir yol gösterici olacak.

Ceyhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 360,5406 21,75

Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 204,002 88,4

Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 212,2704 83,06

Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 349,4034 24,46

Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 429,8851 7,71

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 255,8676 56,47

Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 399,6851 13,27

Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 468,6025 1,97

Adana Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 188,6387 95,88

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2025 (LİNK)