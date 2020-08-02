ADANA KASAPLAR UYARDI; KIYMA ÇEKEN 'MERDİVEN ALTI' İŞLETMELERE DİKKAT ADANA'da, kurbanlıklarını kestiren vatandaşlar, kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

ADANA'da, kurbanlıklarını kestiren vatandaşlar, kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kasap Serbay Tanlak, merdiven altı yerlerde kıyma çektirilmemesi konusunda vatandaşları uyararak, "Kıyma çekimi için merdiven altı yerleri tavsiye etmiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı. Bu işin erbabı olmak gerekiyor" dedi.

Adana'da, Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, kasapların yolunu tuttu. Bayramın ilk gününden itibaren bayram mesaisi yapan kasaplar da et kesme ve kıyma makineleri ile özel bıçaklarıyla vatandaşın getirdiği etleri isteğe göre kuşbaşı, kıyma olarak geri verdi. Kasaplar, vatandaşları kuaför, oto tamircisi gibi iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekenlere itibar etmemesi konusunda uyardı. Adana Kasaplar Odası'nın oluşturduğu ekipler, zabıta ile birlikte merdiven altı işletmelere baskın yapıp, cezai işlem uygulayarak kıyma makinelerine el koydu.

'MERDİVEN ALTI YERLERİ TAVSİYE ETMİYORUZ'

Kurbanlıklarını kestiren vatandaşların etlerini, ücret almadan kıydıklarını kaydeden kasap Serbay Tanlak, "Vatandaşlar genellikle et kıydırmak için geliyorlar. Biz de kurbanlık satışı dışında, kıyma konusunda hizmet veriyoruz. Herkesin kendi işini yapması gerekiyor. Kıyma çekimi için merdiven altı yerleri tavsiye etmiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı. Sonuçta insanların eti hangi yemekte, nasıl kullanacağını bilmek, bu işin erbabı olmak gerekiyor. Ayrıca müşterilerimize eti bir gün dinlendirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'BERBER VE KUAFÖR GİBİ YERLER KESİM İLE KIYMA ÇEKİMİ YAPIYOR'

Et kıydırmak için kasaba gelen Ülker Senik, "Kurbanı kestik, eti kıydırmaya geldik. Kasaplarımız oldukça ilgililer. Eti nasıl saklamamız gerektiğini de anlatıyorlar. Adana'da merdiven altı kesimler ve kıyma çekimi çok oluyor. Berberler, kuaförler gibi kasap olmayanlar bile sokak ortasında kesim, kıyma çekimi yapıyor. Bunlardan rahatsızız ve tercih etmiyoruz" dedi.

'MERDİVEN ALTI İŞLETMELERİ TERCİH ETMİYORUZ'

Kıyma çektirmek için gelen Mehmet Ali Aydoğan ise "Kurbanı kestik. Akşam Adana kebap yapacağımız için et kıydırmaya geldim. Merdiven altı işletmeleri sağlık ve hijyen konusunda sıkıntı olabileceğinden dolayı tercih etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA