Adana Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu'na benzerliğiyle dikkat çeken iş yerleri için uyardı

ADANA'da farklı noktalarda Et-Balık adı altında açılan kasaplar, vatandaşlar tarafından 'Et ve Süt Kurumu' olduğu düşüncesiyle tercih ediliyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, logolardaki benzerlik nedeniyle devlet işletmesi sanılan bu mağazalara karşı vatandaşları uyardı. Yağmur, "Et ve Süt Kurumu'na benzer açılan yerlerle ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme neticelendiğinde yaptırımlar uygulanacaktır. Et ve Süt Kurumu yetkilileri, giriş kısmına pankartla 'Başka şubemiz yoktur' diye yazı yazmak zorunda kaldı. Bizler de Kasaplar Odası olarak broşürlerle vatandaşları uyarıyoruz. Vatandaşlarımız orijinal logoya dikkat etsinler" dedi

Kent genelinde 9 noktada, 8 kişi tarafından 'Et-Balık' ve benzeri isimler türetilerek açılan kasaplar, devlete ait olan sadece merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda bir mağazası bulunan 'Et ve Süt Kurumu' mağazasına benzerliğiyle biliniyor. Gerek logo, gerekse mağazanın dekorasyonunda kullanılan renklerin tıpa tıp benzeri olan bu mağazalar, çoğu vatandaş tarafından devlete ait oldukları düşüncesiyle tercih ediliyor. Yıllardır süre gelen bu durum nedeniyle Et ve Süt Kurumu, 'Adana'da başka şubemiz yoktur' yazılı tabela asarak vatandaşları uyarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, devlete ait olan Et ve Süt Kurumu'nun kent şubesi olduğunu belirtti.

'VATANDAŞLARIMIZ ORJİNAL LOGOYA DİKKAT ETSİNLER'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yağmur, "Devletin Et Balık Kurumu adıyla bir şubesi yoktur. Vatandaşlarımız almak istedikleri etleri mutlaka kontrol etsinler. Et ve Süt Kurumu'na benzer açılan yerlerle ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme neticelendiğinde yaptırımlar uygulanacaktır. Et ve Süt Kurumu yetkilileri, giriş kısmına pankartla 'Başka şubemiz yoktur' diye yazı yazmak zorunda kaldı. Bizler de Kasaplar Odası olarak broşürlerle vatandaşları uyarıyoruz. Vatandaşlarımız orijinal logoya dikkat etsinler" dedi.

'VATANDAŞIN YÜZDE 80'İ BURALARIN DEVLETE AİT OLDUĞUNU SANIYOR'

Yıllarca logo benzerliği nedeniyle firmaların devlete bağlı olduğunu, bayilik verilerek iş yerlerinin açıldığını sanıp alışveriş yaptığını anlatan Ercan Yüksel (48), "Biz devletin sandığımız için güvenilir buluyorduk. Adamlar öyle bir logo yapmışlar ki tıpa tıp benziyor. Şu anda halkın yüzde 80'i buranın devlete ait olduğunu sanıyor. Ben şahsen devletin himayesi altında olduğunu düşünüyordum" diye konuştu.

'5 YIL ALIŞVERİŞ YAPTIM'Bir başka vatandaş Mehmet Avcıbaşı (67) ise 5 yıl boyunca Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan taklit logosu olan kasaptan alışveriş yaptığını daha sonra özel işletme olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bizi kandırdılar" dedi.

'KENDİNİ BİLMEZLER BİZİM LOGOMUZU KULLANIYOR'

Logo, renk ve isim benzerliği nedeniyle vatandaşlar tarafından devlete ait olduğu değerlendirilen iş yerlerinden birinde yöneticilik yapan Zülfikar Koçaklı, kendilerinin devlete bağlı olmadıklarını, farklı bir mağaza olduklarını kaydetti. Türkiye'nin her ilinde bu tarz mağazaların olduğunu belirten Koçaklı, "Logomuzun Et ve Süt Kurumu mağazasına benzeyip benzemediğini bilmiyoruz. Biz bu logomuzu tescil ettirerek aldık. Bu logo, şu an bize ait. Bazı kendini bilmeyen seviyesiz kişiler, bizim logomuzu aynı şekilde mağazalarına asıyorlar. Biz bu konuyla ilgili yakın zamanda hepsine dava açacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI