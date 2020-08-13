ADANA Dana şırdanı, hem gözü, hem mideyi doyuruyor
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ADANA Dana şırdanı, hem gözü, hem mideyi doyuruyor

Dana şırdanı, hem gözü, hem mideyi doyuruyorADANA'nın ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı.

13.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:51

Dana şırdanı, hem gözü, hem mideyi doyuruyor

ADANA'nın ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı. Neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanı, hem gözü, hem de mideyi doyuruyor.

Geleneksel olarak kuzu şırdanından yapılan şırdan dolması, Adana sınırlarını, hatta ülke sınırlarını aşıp, sevilen lezzet olmayı başardı. Adanalı bir şırdan ustası ise yaklaşık bir avuç büyüklüğündeki kuzu şırdanıyla doyamayan müşterilerini düşünüp, neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanından dolma yapmaya başladı. Görüntüsü ve gramajıyla kuzu şırdanından kat ve kat büyük olan dana şırdanı, 'büyük boyutuyla 4 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurabiliyor.

GÜNDE 70-80 TANE SATILIYOR

Dana şırdanı dolmasının mucidi Kadir Çıray, daha önce müşterilerinin kendisine, "Şırdanlar küçük" dediğini ve karnının aç olduğu bir zaman aklına boyut olarak daha büyük olan dana şırdanından dolma yapmak geldiğini kaydetti. İlk olarak deneme amaçlı bir adet dana şırdanı dolması pişirdiğini anlata Çıray, "Allah'a şükürler olsun tuttu. Türkiye'de ilkim, Adana'da da tekim. İnsanlar 'acaba bu pişer mi?' dedi. İnsanların aklında bir soru işareti oldu. Çok şükür yok satıyoruz. Günde 70-80 arasında dana şırdanı gidiyor. Fiyatı ise gayet uygun 35 lira. Kuzu şırdanı ise 13 lira. Dana şırdanını 3 kişi yiyor, doyuyor. Dana şırdanı biraz sert olduğu pişirmesi zaman alıyor. Odun ateşinde 5-6 saatte pişiriyoruz" dedi.

3 KİŞİ DANAYA GİRMEK GİBİ

Dana şırdanı dolması yedikten sonra başka bir şey yiyemez hale geldiğini aktaran Reşit Ateş (23), "Ben kuzu şırdanını severek yerdim dana şırdanını yedikten sonra başka bir şey yiyemez oldum. Baya güzel bir şey, bizi her şeyden vazgeçirdi. Üç kişi danaya girmek gibi, 3 kişiyi de doyuruyor. Boyutu ile oldukça avantajlı" diye konuştu

HER AY İZMİR'DEN GELİYORUM

Adanalı olduğunu ancak İzmir'de yaşadığını anlatan Armağan Fikirdeşici (24) ise "Dana şırdanını yiyebilmek için neredeyse her ay İzmir'den geliyoruz. Dana şırdanı yediğinizde, doymama ihtimaliniz yok bana göre. Kuzu şırdanları bir parmak kadar oluyor. Burada 5 kişilik aileyi doyurabilecek kadar şırdan var" dedi.

'BU ŞIRDAN MI?' DEMİŞTİM'

Dana şırdanının bir aileyi doyurabilecek boyutta ve tadının da efsane olduğunu dile getiren Berkay Marlalı (20), şöyle konuştu:

"Şırdan görüntü itibariyle çok tartışılan bir şey. Bir de bu kadar büyük olunca 'bu şırdan mı?' demiştim, çok şaşırmıştım ve yerken de garipsemiştim. Ama tadı daha farklıymış ve daha güzelmiş."

ADANA Dana şırdanı, hem gözü, hem mideyi doyuruyor

Kaynak: DHA

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