Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin sentetik hap ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde şüpheli C.B'ye Hatay'dan kargoyla uyuşturucu hap geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda kontrole tabi 100 kutu içerisinde 5 bin sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheli C.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı