Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin sentetik hap ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde şüpheli C.B'ye Hatay'dan kargoyla uyuşturucu hap geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda kontrole tabi 100 kutu içerisinde 5 bin sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheli C.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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