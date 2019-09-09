Adana'da suya yüzde 20 indirim geliyor

09.09.2019 16:44

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet ile iktidar meclis üyeleri anlaşarak suya kademeli yüzde 30 indirimin ilk dilimini yüzde 20 olarak gerçekleştirecek. Yüzde 10'luk indirim ise daha sonra yapılacak.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda ilk sözü alan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan 3 dakikalık bir video gösterdi. Özgan, Kapadokya'dan başlamak üzere Kapuzbaşı Şelalaleri, Küp Şelalelerinin güzergahı olan Mansurlu yolunun yapılması halinde Hatay'a kadar turizm yolunun açılacağını belirterek, bu konuda destek istedi.



Daha sonra söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Leyla Karakaş'ın, görevden uzaklaştırılan HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır Belediye Başkanlarına yapılan görevden alınmalarına karşı çıkan konuşması MHP'li ve AK Partili Meclis üyelerinin tepkisine yol açtı. Karakaş ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ile Emine Bulut cinayetinin de üzücü olduğunu söyledi.



Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da konuşmasında Leyla Karakaş'ı eleştirdikten sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da eleştirilerini sürdürdü. Aslan," Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da Leyla Karakaş'ı eleştirirken, "Burası TBMM değil, kendini TBMM'de sanmasın, isterdik ki Adana'nın sorunlarını gündeme getirsin veya Zeydan Başkanın bir başarısından bahsetseydi" dedi.



Zeydan Karalar'ın seçim öncesi vaatlerinden olan suya 30 indirim sözünü hatırlatan Gülaçtı,"5 ayda bu kademeli indirim sağlanabilirdi. Bu beş aylık sürede suya ayrıca yüzde 5 zam geldi. Zeydan Bey, daha önce suya iki kademede olmak üzere toplamda yüzde 30 indirim istiyordu. Bu ilk yüzde 15'lik dilime yapılan yüzde 5'i de ilave ederek yüzde 20 indirim yapılsın. Kasım ayında toplanacak olan ASKi Genel Kurulunu olağanüstü toplayarak bu meclis Eylül ayında yüzde 20 indirim sağlasın, geri kalan yüzde 10'u da başka bir ay yapsın" önerisine Karalar "Anlaştık, hayırlı olsun" şeklinde olumlu cevap verdi. Karalar'ın cevabı AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından alkışlandı.



CHP'li Kemal Çelik de, Muharrem ayına değinerek, Kerbela etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Çelik,"Kerbela bir direnişin adıdır" dedi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek ise, "Biz bu mecliste Adana'ya hizmeti mi konuşacağız yoksa siyasi şov mu yapacağız" diyerek CHP'li Leyla Karakaş'ı eleştirdi.



Karakaş'ın söz alıp cevap vermek istemine ise Başkan Zeydan Karalar müsaade etmedi.



İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Sertaç Durak, gerek Kızıldağ Güreşleri ve gerekse Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası'nı ilçe Belediyesi ile beraber Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yaptığını fakat Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın bundan sonra her iki etkinliği Karaisalı Belediyesi olarak tek başına yapacaklarına dair açıklamasını sordu.



Başkan Zeydan Karalar daha sonra gündem maddelerine geçti. Toplam 43 maddeden iki madde görüşüldü. 2020- 2024 stratejik Plana ait teklif ile 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Yönetmeliğine ait teklif Plan Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yatın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA