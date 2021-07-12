Adana'da sağlık ekipleri yaylalardaki vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı

Adana'nın Aladağ ilçesinde yaylada kalan vatandaşlara mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yaylada kalan vatandaşlara mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanıyor.

Meydan Yaylası'ndaki vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından aşılanmaya başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında yaylaya giden ekipler, Meydan Yaylası Sohbet Evi yanında kurulan stantta vatandaşların aşılarını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü ve Aladağ Devlet Hastanesi Başhekimi Yasin Mert İnce, AA muhabirine, yaylada aşılama çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Meydan Yaylası'nda yaz aylarında nüfusun arttığını dile getiren İnce, "Biz de bunu avantaja çevirmek istedik. Meydan Yaylası başta olmak üzere Büyük Sofulu, Akören mahallelerinde aşı stantlarımız var, burada yaylacıları aşılıyoruz." diye konuştu.

İnce, yaylada ekiplerin 14 Temmuz'a kadar aşılama yapacağını, isteyenlerin burada aşılarını yaptırabileceğini belirtti.

Sağlık memuru Ali Gül de yaylada günde 100-150 kişiye aşı uyguladıklarını, ilginin çok yüksek olduğunu anlattı.

Cumali Vursa (56), Adana'da yaşadığını, sıcak yaz günlerinde ise Meydan Yaylası'nda kaldığını aktardı.

Aşı hizmetinin yaylaya kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Vursa, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. İmkanım olsa aşıdan kaçan insanları kulağından tutup buraya getiririm. Evimize, yaylamıza, pazarımıza geliyor, başka ne isterim ki devletten." diye konuştu.

Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle kendi aracında aşı yapılan Zeliha Demir (66), verilen hizmetten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yaylada yaşayan Fettah Üstündağ (66) da aşı hizmetinin ayaklarına kadar gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Ali Haydar Türkoğlu (27) ise normalde Adana'ya gidip aşı olacağını, yaylada verilen hizmet sayesinde 2 saatlik yolu gitmekten kurtulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven