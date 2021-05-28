Son dakika haberleri: Adana'da orman yangını

Son dakika haberleri... Adana'da orman yangını Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Adana'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 30'un üzerinde arazöz ile karadan müdahaleye başladı.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili bölgesi civarında akşam saatlerinde kızılçam ormanında çıkan yangın otluk alanlara da sıçradı. Yangının bölgedeki tarlalara sıçraması ihtimaline karşı köylüler pulluklarla yaklaşık 10 kilometrelik alanda tarlalarının etrafını sürmeye başladı. Orman yangınına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğündeki kadın şef ise köylü vatandaşları sakin olmaları konusunda uyararak yangını en kısa sürede söndürebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bazı köylüler ise yangının tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını toplamaya başladı. Köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım ederken bazı köylüler de yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattı. Yangının başladığı ormanlık alanda bulunan kuru otluk yangının büyüme riskini artırırken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın bölgesine giden Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ile Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş yangına müdahaleyi takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir