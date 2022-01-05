Adana'da okuluna taş atanları uyarınca bıçaklanan çocuk taburcu edildi - Haberler
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Adana'da okuluna taş atanları uyarınca bıçaklanan çocuk taburcu edildi

Adana'da okuluna taş atanları uyarınca bıçaklanan çocuk taburcu edildi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da okuluna taş atarak zarar vermek isteyenleri uyardığı gerekçesiyle bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hayati tehlikeyi atlattı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da okuluna taş atarak zarar vermek isteyenleri uyardığı gerekçesiyle bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hayati tehlikeyi atlattı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu öğrencisi Musa Mert Tığıl, yaklaşık bir hafta önce okuldan çıkıp evine gideceği sırada bir grup çocuğun okula taş atarak zarar vermeye çalıştığını gördü.

Bunun üzerine çocukları uyarıp evinin bulunduğu istikamete yönelen Tığıl, bu kişilerden birinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de yaptıkları çalışmayla olayın zanlısı Suriye uyruklu N.D'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan çocuk da taburcu edildi.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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