Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu

Adana'da, polisin kayıp olarak aradığı kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisi, cesedi itfaiyeye ait vince bağlı sedyeyle sudan çıkardı.

Yapılan incelemede, bu kişinin, yakınlarınca kayıp ihbarında bulunulan ve polis tarafından aranan Hüseyin Ay olduğu tespit edildi.

Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.