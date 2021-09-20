Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu

Adana'da, polisin kayıp olarak aradığı kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'da, polisin kayıp olarak aradığı kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisi, cesedi itfaiyeye ait vince bağlı sedyeyle sudan çıkardı.

Yapılan incelemede, bu kişinin, yakınlarınca kayıp ihbarında bulunulan ve polis tarafından aranan Hüseyin Ay olduğu tespit edildi.

Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Bensu Soral Cansu Dere
Spor Marcao Nihat Özdemir
Tüm Haberler Münir Karaloğlu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 21:25:45. #1.12#