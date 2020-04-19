Adana'da caddeler boş kaldı; Tarçın güneşlendi
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Koronavirüs, Seyhan, Adana, Güncel

Adana'da caddeler boş kaldı; Tarçın güneşlendi

ADANA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:47
Adana'da caddeler boş kaldı; Tarçın güneşlendi
ADANA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Seyhan ilçesinde normal şartlarda araç yoğunluğu olan Cevat Yurdakul Caddesi'nde mahalle halkının beslediği Tarçın isimli sokak köpeği, boş caddede yatarak güneşlendi.

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Adana'da yasak sonrası ana cadde ve bulvarlar boş kalırken, yollar sokak hayvanlarına kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde mahallelilerin adını 'Tarçın' koyduğu bir sokak köpeği, boş olan yolda uzun süre yatarak güneşlenmesi dikkat çekti.POLİS VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Öte yandan sağlık ve temizlik çalışanları ile polisler görevlerinin başında. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana'da vatandaşlar evlerine kapanırken, Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi.


- Adana

Kaynak: DHA

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