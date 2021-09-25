Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu duvar örerek ulaşıma kapattı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu duvar örerek ulaşıma kapattı.

Onur Mahallesi'nde yaşayan Murat Kıran (50), evinin bitişiğindeki yola arazisinden geçtiğini ileri sürerek yaklaşık iki hafta önce duvar ördü. Kıran, duvarın üzerine izinsiz geçişleri engellemek için de kırık cam ve çiviler yerleştirdi.

Eşi Vildan Kıran, gazetecilere, 335 metrekare tapulu arazilerinin 200 metrekaresinde evlerinin bulunduğunu söyledi.

Arazilerinin 135 metrekaresinden ise yolun geçtiğini savunan Kıran, uyuşturucu ve alkol kullananların buraya gelmesi nedeniyle can güvenlikleri için duvar örerek önlem almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Duvardan komşularının rahatsız olduğunu ifade eden Kıran, "Yolun geçtiği arazinin bize ait olduğunu bazı komşularımız da biliyor. Belediye ile sorunumuzu çözemedik. Yolu kapatmamız nedeniyle polis ve zabıta ekiplerine şikayetler gidiyor. Bunun üzerine gelen ekipler elimizdeki belgelerle arazinin bizim olduğu anlaşılınca bir işlem yapmadan ayrılıyor. Duvarın kaldırılması için yıkım kararı gönderildi. Eşim de kararın iptali için mahkemeye başvurdu." diye konuştu.

Sokakta evi bulunan Hüseyin Saldüz ise kendisi gibi birçok komşusunun mağdur olduğunu aktardı.

Yolun diğer girişine pazartesi ve salı günleri semt pazarı kurulduğunu anlatan Saldüz, "Pazarın kurulduğu günler sokağımıza giriş çıkış tamamen kapanıyor. Belediyeye de durumu bildirdik ama şimdiye kadar bir sonuç elde edilemedi." dedi.

Nazime Saldüz de hastalık ve yangın gibi acil durumlarda sağlık veya itfaiye ekiplerinin araçlarıyla sokağa girmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

PKK'NIN TALİMATLARINI, KIZ KARDEŞİYLE CEZAEVİNE SOKMAK İSTEMİŞ

 Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mustafa Denizli Devlet Bahçeli Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Stefan Kuntz Hakan Binbaşgil Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:00:50. #1.12#