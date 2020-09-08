Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl nasıl olacak? Adana Altın Koza Film Festivali'nde filmler nasıl izlenecek?
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Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl nasıl olacak? Adana Altın Koza Film Festivali'nde filmler nasıl izlenecek?

27. Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl koronavirüs nedeniyle online olucak. 2020 Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni ne zaman olacak? Adana Altın Koza Film Festivali'nde hangi filmler yarışacak?

Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl nasıl olacak? Adana Altın Koza Film Festivali'nde filmler nasıl izlenecek?
08.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:51

Adana'da 27. kez düzenlenecek olan Uluslarararası Adana Altın Koza Film Festivali heyecanı, bu yıl salgın önemleri kapsamında online olarak yaşanacak. Peki Altın Koza Film Festivali yarışma filmleri nasıl izlenecek?

2020 ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Salgın önlemleri çerçevesinde konuk kabul etmeden, sadece "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın yer alacağı festivalde, heyecanla beklenen ödüller 20 Eylül'deki törenle sahiplerine verilecek.

Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl nasıl olacak? Adana Altın Koza Film Festivali'nde filmler nasıl izlenecek?

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER

Ulusal Uzun Metraj Film ve Ulusal Öğrenci Kısa Film yarışmaları kapsamında bu yıl 18 kategoride 465 bin lira ödül dağıtılacak.

Festivalde, 40 eser arasından seçilen yönetmen Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hacı Orman'ın "Körleşme", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları" ve Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmleri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yarışacak.

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