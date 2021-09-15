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Adana'ya ayak basar basmaz bakın ne yaptılar?

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Adana'ya ayak basar basmaz bakın ne yaptılar?

Son dönemin iki popüler ise Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in partner olacağı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri başlıyor. İki oyuncu prova için gittiği Adana'ya gider gitmez bakın ne yaptı?

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, ' Şahmeran' dizisi için Adana'ya gitti. 25 Eylül'de sete çıkacak iki oyuncu, prova yapmak için şehrin yolunu tuttu. Sarıkaya ve Deniz, uçaktan iner inmez ise ciğercinin yolunu tuttu. İki oyuncu, ciğerlerini yedikten sonra dizinin çekileceği alana gitti.

İkilinin ciğercideki karelerini ise fanları yayınladı. Kısa süre Adana'da kalacak olan Sarıkaya ve Deniz, İstanbul'a dönecek. 25 Eylül'de sete çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta Adana'ya gidecek.

Adana'ya ayak basar basmaz bakın ne yaptılar?

Adana'ya ayak basar basmaz bakın ne yaptılar?

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Haber: Adana'ya ayak basar basmaz bakın ne yaptılar? - Haberler Magazin
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