Snob Magazin'de yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz, ' Şahmeran' dizisi için Adana'ya gitti. 25 Eylül'de sete çıkacak iki oyuncu, prova yapmak için şehrin yolunu tuttu. Sarıkaya ve Deniz, uçaktan iner inmez ise ciğercinin yolunu tuttu. İki oyuncu, ciğerlerini yedikten sonra dizinin çekileceği alana gitti.

İkilinin ciğercideki karelerini ise fanları yayınladı. Kısa süre Adana'da kalacak olan Sarıkaya ve Deniz, İstanbul'a dönecek. 25 Eylül'de sete çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta Adana'ya gidecek.