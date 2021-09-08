ADALETTE TEK ÇATIDA HİZMET

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) yönetimi, bir süre önce inşaatını tamamlayıp teslim ettikleri yeni adalet sarayında Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) yönetimi, bir süre önce inşaatını tamamlayıp teslim ettikleri yeni adalet sarayında Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye'nin en büyük 3'üncü adalet sarayı sayesinde, kent merkezinin çeşitli bölgelerindeki kiralık binalarda hizmet veren birimlerin tek çatı altında toplandığını söyledi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Ziya Yamaç, Hilmi Tümer, Emre Ertürkmen ve Arif Çetin, bir süre önce inşaatını tamamlayıp teslim ettikleri yeni adalet sarayında Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti. Ziyarette, gündeme dair konular ele alınarak çözüm noktasında istişarelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, ziyaret nedeniyle mutluluk duyduğunu belirterek, AKAMDER yöneticilerine teşekkür etti. Gümüş, AKAMDER'in bizlere katkısı çok büyüktür. Her konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Başkan Mustafa Karslıoğlu ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bu arada bizler de yeni adalet sarayımızda tüm adli birimlerimizi bir araya getirdik. Dolayısıyla hiçbir kurumumuz dışarıda kiralık mekanlarda hizmet vermeyecekler. Bu, önemli bir başarıdır. Adalet Bakanlığı'nın Türkiyemiz'in en büyük üçüncü adalet sarayını Adanamız'a kazandırması da ayrı bir övünç kaynağıdır. Sonuç olarak temel hedefimiz, yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Bunun için gayret gösteriyoruz? dedi.

'KİRA KÜLFETİ OLAN BİNALARDI'

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise Başsavcı Gümüş'ü kutlayarak, sıcak ve samimi yaklaşımının kendilerini teşvik ettiğini kaydetti. Adana'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden gerekli yardımları fazlasıyla alan kentler arasında yer aldığını söyleyen Karslıoğlu, 'Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Bölge Adliye Mahkemesi, yeni adalet sarayımız gibi devasa yatırımları Cumhurbaşkanımız'ın talimatlarıyla Adanamız en iyi şekilde almaktadır. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Yıllardır kullandığımız adalet sarayımız Adana'nın içerisinde çeşitli bölgelere yayılmış, hem devlete kira külfeti olan binalardı hem de vatandaşlarımız taşıtla gittiği zaman çeşitli park problemleri vardı. Aynı kurumlar, ayrı çatılar altındaydı. Her birini tek çatıda toplamış, 220 bin metrekarelik geniş bir alandayız artık. Allah kimsenin yolunu düşürmesin diyoruz ama akıllı bina sistemleri, geniş otoparkıyla Türkiye'nin üçüncü büyük adalet sarayı. Adanalı müteahhitler olarak böyle bir binayı teslim etmenin gururu içerisindeyiz. Hayırlı olmasını diliyoruz' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı