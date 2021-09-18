Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir (2)

BTSO TAHKİM VE ARABULUCUK MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Gül, binanın ekonomi ve hukuk dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu. burada açıklama yapan Bakan Gül, Türkiye'nin alternatif çözüm yolları itibariyle dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları kazandırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda da alternatif çözüm yolları önemli bir hedef olarak milletimize taahhütlerimizden biridir. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık da yine bu çerçevede önemli bir başlık olarak karşımızda. Uyuşmazlıkların dostane çözümlerle yöntemlerle çözülmesi, önümüzdeki süreçte de yakından takip edeceğimiz bir çalışma olacaktır. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda arabulucuk getirildi ve 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabulucuk sisteme kazandırılmış oldu" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, yargı reformuna dönük olarak iş dünyası ile istişare içerisinde hayata geçirilen tüm uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e ve bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Burkay, iş dünyasının da taleplerini ifade ederek "Koronavirüs salgını bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda kira sözleşmlelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da artmaya başladı. Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin tüm taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz. Bazı istisnalar dışında mahkeme kararları kesinleşmeden icra takibine alınmakta ve mahkeme kararının icra takibine konulması ile birlikte başta icra vekalet ücreti olmak üzere pek çok icra takip masrafı ile karşılaşılmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak üyelerimizden gelen taleplerde, mahkeme kararları davayı kaybeden tarafa henüz tebliğ edilmeden; davayı kazanan tarafça doğrudan icra takibine konu edilmekte, davayı kaybeden taraf henüz hükmün detaylarını öğrenemeden ve ödeme için kendisine bir süre tanınmadan icra emri ile karşı karşıya kalmakta ve pek çok ilave masrafı ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu konudaki uygulamanın da gözden geçirilmesini talep ediyoruz"diye konuştu.