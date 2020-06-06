ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı.

06.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:07

Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı. Ulaşım boşluğu ise kaçak yapılan elektrikli araç seferleri ile gideriliyor. Elektrikli faytonlar için yollarda şeritler çizilmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında alınan karar ile birlikte Adalar'da faytonlar ile ulaşım kaldırılmıştı. Faytonlar yerine ise Adalar dizaynına uyumlu elektrikli araçların kullanılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak yaz ayları başında hizmet vermeye başlaması planlanan elektrikli araçların henüz Adalar'a gelmemesi nedeniyle bu günlerde ulaşım hizmeti bulunmuyor. İskeleye gelenler Adalar'ın uzak noktalarına gitmek istediklerin de ise ulaşım aracı sıkıntısı yaşıyorlar. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında sokağı çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonunda Büyükada'ya gelenler ulaşımlarını yasak olmasına rağmen 'Tuk-tuk" denilen elektrikli araçlarla sağladı.

'BİR TUR 25-50 LİRA ARASINDA GÖTÜRENLER VAR"

Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, " Elektrikli araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürüyor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela günlük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var. Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var" dedi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN CADDELER BOYANMIŞ VE DURAKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ"

Adalar'da faytonların yasaklanmasından sonra kullanılacak elektrikli araçların henüz adaya gelmemiş olmasına rağmen araçların yollarda gidebileceği alanlar mavi şeritler ile boyandı. Ayrıca adanın çeşitli noktalarına duraklar, vatandaşların araçlara bineceği noktalar belirlendi.

ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Rüştü Zorlu Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 15:08:56. #1.14#
title