Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
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Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi

Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Demirören Haber Ajansı / Yalın Onat - Haberler | Güncel

ADALAR'da özellikle çam ağaçlarını, 12 dişli kabuk böceğinin tehdit etmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü çalışma başlattı.

ADALAR'da özellikle çam ağaçlarını, 12 dişli kabuk böceğinin tehdit etmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Böceklerin ağaçlara zarar vermesinin önüne geçmek için 40 metrede bir 'feromon' adı verilen tuzaklar asıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu böceklerle biz mücadele etmezsek popülasyonunu artırarak kitle halinde ormanların yok olmasına sebep olurlar. Boyutlarına bakıldığında küçük olmalarına rağmen, cüsseleriyle kıyaslanamayacak boyutta zarar veriyorlar" diye konuştu. Kurulan tuzaklarla ilgili bilgi veren Şahin, "Tuzağın içine giren böcekler çıkamıyor. Biz bunları her hafta kontrol ederek, yakalanan zararlı böcekleri toplayıp alıp imha ediyoruz" dedi. 

Özellikle çam ağaçların kabuk altı kambiyum tabakasına zarar veren, fizyolojik bakımdan zayıflamış ağaçları tercih eden kabuk böceğinin popülasyonu 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle arttı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü de son yıllarda zarar oranında artış gözlemleyince çalışmalara başladı. Adalar'da  ormanlık alana  her 40 metrede bir 'feromon' adı verilen  tuzaklar asıldı. Tuzakların içinde bulunan organik veya sentetik kokular ile kabuk böceklerinin tuzağın içine çekilmesi sağlanıyor. Tuzak ile yakalanan böceklerin sayımı yapıldıktan sonra imhası yapılıyor. Kabuk böceklerinin bulunduğu yerlere göre yerleştirilen tuzaklar Adalar'ın yanı sıra Çatalca, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurulduğu belirtildi. 

"TUZAĞA GİREN BÖCEKLERİ TOPLAYIP İMHA EDİYORUZ"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu tuzaklar orman bitkileri, tohumlukları ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalar ile mücadelede kullandığımız araç ve gereçlerdendir. Ormanlarımıza zarar veren kabuk böcekleri ile mücadelede biyoteknik mücadele yöntemini kullanmaktayız. Radyatör tipi ve huni tipi tuzaklar kullanıyoruz. Bu tuzakların içerisine, böceklerin üremesi için buluşmalarını sağlayan koku yayan feromon adını verdiğimiz, doğal ya da sentetik sıvıları kullanarak böceklerin bu tuzaklara girmesini sağlayıp sonrasında da bunları toplayıp imha ediyoruz" dedi.

"AĞACIN ÖZ SUYUNU EMEREK AĞACI TEPEDEN AŞAĞI KURUTUYORLAR"Şahin, "Tuzağın içine giren böcekler çıkamıyor. Biz bunları her hafta kontrol ederek, yakalanan zararlı böcekleri toplayıp alıp imha ediyoruz. 12 dişli kabuk böceği, 8 dişli kabuk böceği, Akdeniz çam kabuk böceği gibi böcek türleri bizi tehdit etmekte. Kabuk Böcekleri ağacın gövdesine giriş deliği açarak ağaca girdikten sonra öz suyu emerek suyun yukarı kısımlara gitmesini, suyu transferini engelleyerek ağacı tepeden aşağıya kurumasına sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.

"CÜSSELERİYLE KIYASLANAMAYACAK BOYUTTA ZARAR VERİYORLAR"Şahin "Bu böceklerle biz mücadele etmezsek popülasyonunu arttırarak, kitle halinde ormanların yok olmasına sebep olurlar. Boyutlarına bakıldığında küçük olmalarına rağmen, cüsseleriyle kıyaslanamayacak boyutta zarar veriyorlar" diye konuştu. 

 


Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi
Adalar'da ağaçlara 12 dişli kabuk böceği tehdidi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalın Onat

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