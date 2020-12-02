Ad kavmi nedir? Ad kavmi nasıl helak oldu? Ad kavmi özellikleri neler?
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Ad kavmi nedir? Ad kavmi nasıl helak oldu? Ad kavmi özellikleri neler?

02.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:32
Ad kavmi nedir? Ad kavmi nasıl helak oldu? Ad kavmi özellikleri neler?

Hz. Nuh peygamberin torunun oğlu olan Ad döneminde gerçekleşen ve helak olan Ad kavmi nedir? Özellikleri nelerdir? Neden helak olmuştur? Ad kavmi kıssası nedir? Ad kavmi peygamberi kimdir? Kur'an'da Ad kavmi nasıl geçmektedir? İşte, bilinmesi gerekenler...


Hz. Nuh peygamberin torunun oğlu olan Ad döneminde gerçekleşen ve helak olan Ad kavmi nedir? Özellikleri nelerdir? Neden helak olmuştur? Ad kavmi kıssası nedir? Ad kavmi peygamberi kimdir? Kur'an'da Ad kavmi nasıl geçmektedir? İşte, bilinmesi gerekenler...

AD KAVMİ NEDİR?

Âd Kavmi veya Ad, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Nuh kavmi gibi Allah'ın gazabına uğrayarak yok olan eski bir Arap kabilesidir. Kavmin atası olan Âd, Nuh'un torunlarından Avs'ın oğludur. Avs'ın babası İrem, onun babası Nuh'un oğlu Sam'dır.

AD KAVMİ NASIL HELAK OLDU?

Tarihsel gerçekliği konusunda herhangi bir belge bulunmayan topluluk, günümüzde veya geçmişte herhangi bir millet ile kesin bir biçimde ilişkilendirilememektedir. Kur'an'da kendilerine kendi kabilelerinden olan Hûd'un peygamber olarak gönderildiğinden bahsedilir. Kavmin yaşadığı yer, kum tepeleri anlamına gelen 'Ahkâf' olarak isimlendirilmiştir. Kur'an'da el-Fussilet suresi 15. ayette geçmektedir.

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Ad kavmi nedir? Ad kavmi nasıl helak oldu? Ad kavmi özellikleri neler?
İrem olduğuna inanılan Ubar şehri kalıntıları

Âd kavminden Kur'an tefsirlerinde yüksek binalar inşa eden, yüksek anıtlar diken ve bu yaptıkları işin kendilerini ölümsüz kılacağını zanneden bir kavim olarak bahsedilir. Kur'an'a göre yaratılmış en güzel şehir, Âd kavminin yaptığı İrem şehridir. İrem şehri için 'sahte cennet' tabiri de kullanılır. Bazı müfessirler, Yemen ile Umman arasındaki geniş bir beldenin bu isimle anıldığını kaydederler.

Ahkâf diye isimlendirilen yerde bugün Hadramevt bulunmaktadır. Batlamyus'un dünya haritasında gösterilmektedir.

Ad kavmi nedir? Ad kavmi nasıl helak oldu? Ad kavmi özellikleri neler?

AD KAVMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Âd kavmi, Nûh Tûfânı'ndan sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Bu kavim, zamanla dünyâ nîmetlerine gark olmaları sebebiyle Allâh'tan gâfil kaldılar, fitne ve fesâd ile dinlerinden uzaklaştılar. Nûh Tûfânı'nın dehşet ve hikmetini düşünmeyip iyice dünyâya daldılar. Gelen nîmetlerin çokluğuna bakarak aldandılar. Kibre kapıldılar, böbürlendiler.

Ad kavminin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağı ekip biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olmuşlardır. Sarayları, köşkleri, büyük binaları ve ticarethaneleri vardır. İnsanları beden yapısı olarak oldukça düzgündür. Kadınları oldukça güzel erkekleri ise yakışıklıdır. İri cüsseli, güçlü, uzun boya sahip ayrıca uzun ömürlü insanlar olduklarını söylemek mümkündür. Bu kavim büyük kayaları yontmakta ustaydılar. Bu yontma işiyle evler yaparak, gösterişli binalar meydana getirirlerdi.

Binalar zenginliklerinin ölçüsü olmuştur. Ayrıca binaların etrafına zengin bağlar, verimli bahçeler ve havuzlar yaparlardı. Bu zenginlik onlarda kibir alametini ortaya çıkardı. İnsanlara zulüm etmeye, sapkınlıklar çıkarmaya başladılar. Ayrıca yontma yeteneklerini kullanarak putlar yaptılar. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkarak ilk kavim olmuştur.

Ramazan eles

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