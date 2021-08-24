Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Acun Medya Akademi'yi kurarak öğrenci yetiştirmeye başladı. Türkiye'nin en yeni ve en yenilikçi eğitim girişimi Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi. Öğrencilere diplomalarını bizzat veren Acun Ilıcalı, bütün öğrencilere staj imkanı sağlayacağını hatta 8 kişiyi de işe aldığının müjdesini verdi.

Exxen ve TV8'in yanı sıra öğrenci yetiştirmek için Acunmedya Akademi'yi kuran ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk mezunlarını verdi. Nişantaşı Üniversite'sinin deneyimli akademisyenlerinden ve sektörün önde gelen isimlerinden aldıkları eğitimleri tamamlayan Gastronomi, Televizyon ve Dijital bölümü öğrencileri, diplomalarını Acun Ilıcalı'nın elinden aldılar. Acun Medya yöneticileri, eğitmenler ve Nişantaşı Üniversitesi Akademik kadrosunun hazır bulunduğu tören, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te gerçekleşti.

ACUN ILICALI'DAN TÜM ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

Mezun öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Acun Ilıcalı yaptığı konuşmada, Acunmedya Akademi'den mezun olan tüm öğrencilere staj imkanı sağlayacağı müjdesini vererek ''Biz açıkçası başarılı öğrencilerimize staj imkanı sağlarız diye konuşmuştuk. Daha sonra kontenjanı arttırdılar. Ben de ilk sezonumuzda bize gelen bu kadar değerli kardeşimize bizim mutlaka bir jest yapmamız lazım dedim ve herkesin staj imkanı olacak.'' diye belirtti.

8 KİŞİYİ İŞE ALDI

Acun Ilıcalı konuşmasına, ''İlklerin her zaman avantajı vardır dezavantajı olduğu gibi. İnşallah güzel günleri yaşarken bizi anarsınız, güzel günleri yaşamanıza vesile oluruz.'' sözleriyle devam etti. Ilıcalı ayrıca Akademi'den mezun olan 8 kişinin işe alımının gerçekleştiğini de duyurdu.

EYLÜL DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Ağustos 2021'de başarıyla ilk mezunlarını veren Acunmedya Akademi'de eylül dönemi kayıtları başladı. Eğitim 20 Eylül'de başlıyor. Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'daki Acunmedya Akademi Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümlerindeki eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. Televizyon İşim Olsun, Gastronomi İşim Olsun, Dijital İşim Olsun diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip, ayrıntılı bilgi alarak ve başarı puanına göre 'Acunmedya Akademi İşe Yerleştirme Programı'dan da yararlanarak, geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler.