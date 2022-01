Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya kararına tepki gösterdi: Son derece yanlış buluyorum

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özgen'in sunumuyla BluTV'de yayınlanmaya başlayan 40 programına konuk oldu. Her soruya içtenlikle cevap veren Ilıcalı, Konuşanlar programından ve O Ses Türkiye'de Hadise'nin vedasından sonra Ebru Gündeş gelmesi hakkında konuştu.

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

Format gereği pas hakkı olmasına rağmen kullanmayan ve 40 soruya da cevap veren Acun Ilıcalı, son günlerde hakkında çıkan estetik yaptırdığı iddiasını "Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3'er yaş 5'er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika'da Miami'de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum" diyerek yalanladı.

"HADİSE'Yİ O SES RAP'E VERDİK, EBRU'YLA BERABER OLMAK İSTEDİK"

Acun Ilıcalı, Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından Ebru Gündeş'in gelmesiyle ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Özgen'in "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih ettiniz mi" sorusu üzerine konuşan Ilıcalı, "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap'te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap'e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise'ydi. Hadise'yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap'e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise'yi Rap'e koyuyorsak bizim Hadise'ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye'de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise'yi buraya koyduk, Ebru'yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap'te, birisi de baktığın zaman normal O Ses'te" şeklinde konuştu.

"RTÜK'ÜN HASAN CAN KARARINI SON DERECE YANLIŞ BULUYORUM"

Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı'na Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun para cezası vermesi ve katalogdan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez konuştu. Ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyor. Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verilen bir yerde RTÜK baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli."

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet