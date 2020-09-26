Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının çekildiği Dominik'ten Türkiye'ye gelmek için kullandığı özel jetini satıp yeni bir uçak aldı. Ilıcalı'nın uçağının fiyatı ise13 milyon dolar yani 99.5 milyon TL.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Survivor'un çekimleri için sıkça Dominik Cumhuriyeti'ne gidip geliyor. Bu yolculuklarında özel jetiyle aktarma yapmak zorunda olan Ilıcalı, buna bir çözüm bulmak için yeni bir uçak aldı.

99 MİLYON TL'YE ALDI

Ilıcalı, Challeger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı alınca 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı satın aldı. Uçağını Amerikalı bir şirketten satın alan ünlü isim 13 milyon doları yani 99.5 milyon TL ödedi. Televizyoncu, düşük uçuş saatine sahip olan yeni uçağıyla Dominik ile Türkiye arasında direk uçuş yapabilecek.

ÖZEL JETİNİ SATTI

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın özel jetini 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) iş adamı Altunç Kumova'ya sattığı da gelen bilgiler arasında.