Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı kulüp başkanı kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard yükselişi nasıl?
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Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı kulüp başkanı kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard yükselişi nasıl?

KPMG araştırma şirketi, son 1 ayda sosyal medyada etkileşimlerini en çok arttıran kulüpleri sıraladı. Bu kulüpler arasında Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard kulübü yer almaktadır.

Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı kulüp başkanı kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard yükselişi nasıl?
12.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:49

Uzun süren görşmelr sonucu Fortuna Sittard kulübü, Acun Ilıcalı tarafından satın alındı. Sosyal medyada çok konuşulan takının Başkanı Işıtan Gün kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde yer almaktadır? Soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

FORTUNA SITTARD BAŞKANI IŞITAN GÜN KİMDİR?

1975 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York'ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapıyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı kulüp başkanı kimdir? Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor? Fortuna Sittard yükselişi nasıl?

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE YER ALMAKTADIR?

Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı.

Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Lig olarak Hollanda 2. Ligi olan Eerste Divisie'de oynamaktadır.

Tam ad: Fortuna Sittard Combinatie

Takma ad: Fortuna

Renkler: Sarı-Yeşil

Kuruluş: 1 Temmuz 1968

Stadyum: Wagner & Partners Stadion, Sittard (Kapasite: 13,000)

Başkan: Isitan Gün

Teknik direktör: Ben van Dael

Lig: Eerste Divisie

2007-08 Eerste Divisie, 16.

EN ÇOK KONUŞILAN KULÜP FORTUNA SİTTARD

KPMG araştırma şirketi, son 1 ayda sosyal medyada etkileşimlerini en çok arttıran kulüpleri sıraladı. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard listenin başında yerini aldı.

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarının toplamında yüzde 160.3 etkileşim artışı göstererek zirveye oturdu. Fortuna Sittard'ı sırasıyla, Leeds United (%16.8), Sheffield United (%15.7), Fluminese (%11.5) ve Süper Lig şampiyonu Başakşehir (%10.4) takip etti.

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