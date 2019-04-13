Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde ABD Miami'de sarışın bir güzelle motora binerken görüntülenmesinin ardından aşk yaşadıkları iddia edilen Itır Esen birlikte fotoğrafı kafaları karıştırdı.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın, Itır Esen ile birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle motora binerken görüntülenmişti. Daha o görüntülere açıklama gelmeden Acun Ilıcalı'nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, aşk yaşadıkları iddia edilen Itır Esen ile birlikte görüntülendi.
SARIŞIN GÜZELLE YAKALANMIŞTI
Miami'de tatil yapan Acun Ilıcalı sarışın bir güzelle motora binerken yakalandı. Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismin kim olduğu ise merak konusu olmuştu. İddiaya göre gizemli kadının, 20 yaşında Yalova'da yaşayan bir basketbolcu olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" yorumunu yapmıştı.
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HAKEDENE hakettiğini vereceksin kasinani kasiyacaksin helal sana Acun acıma yapıştır gitsin bak seninkiler de maşallah herşey yapıyorlar seninde gereğini yap çak gitsin erkek :))Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Bence ilk karısı daha guzeldi ilk kızının annesi. Üç kuruşluk insana beskuruşlukdeğer verip değersiz olmak böyle bişey.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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acunda damızlık boğa gibiCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Arkadaş Acunla Şeymadan bıktık başka düşüncemiz kalmadı vatandaşın cebinde 5 kuruş yok sıkıntılarını dile getirinCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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O ÖLÜMSÜZ OLMAK İSTİYORCevap Yaz 5 Yayından Kaldır