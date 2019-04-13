Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın, Itır Esen ile birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle motora binerken görüntülenmişti. Daha o görüntülere açıklama gelmeden Acun Ilıcalı'nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, aşk yaşadıkları iddia edilen Itır Esen ile birlikte görüntülendi.

SARIŞIN GÜZELLE YAKALANMIŞTI

Miami'de tatil yapan Acun Ilıcalı sarışın bir güzelle motora binerken yakalandı. Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismin kim olduğu ise merak konusu olmuştu. İddiaya göre gizemli kadının, 20 yaşında Yalova'da yaşayan bir basketbolcu olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." yorumunu yapmıştı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" yorumunu yapmıştı.