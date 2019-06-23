Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ kimdir?

Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olup 1988 yılında evlendiler. 1993 yılında ise boşandılar. Seda Başbuğ, dün akşam Orhun Yazıcı ile dünyaevine girdi. Bu haber ile birlikte internette Seda Başbuğ ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki Seda Başbuğ kimdir, kaç yaşındadır? Seda Başbuğ'un merak edilen hayatı haberimizde.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ, medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.

ACUN ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.

BANU ILICALI : Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliğinden.

YASEMİN VE LEYLA ILICALI : Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden 2 kızı var. Kızlarından birinin ismi Yasemin, diğerinin ismi Leyla Ilıcalı.

MELİSA ILICALI : Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi.