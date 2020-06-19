Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla sohbet eden Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in 3 yıl aradan sonra O Ses Türkiye jüriliğine geri döndüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı ile yakın dost olan Ilıcalı, "Biz Ebru'yla hiç ayrılmadık" dedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Sayan'ın yerine ise eski jüri üyesi Ebru Gündeş'in geleceği magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Acun Ilıcalı ise iddialar hakkında ilk kez konuştu.

"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten dönen Acun Ilıcalı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Uçankuş'ta yer alan habere göre: Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş'in gelmesini değerlendirdi. "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" diyen Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de açıkladı. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edilmişti.

"BENİM AĞZIMDAN ÇIKAN OLUR"

Gündeş'le tekrar aynı projede buluşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, diğer O Ses Türkiye jürilerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili ise, "Çok şey söyleniyor ama doğrusu benim ağzımdan çıkan olur" dedi.

Murat Boz'un O Ses Türkiye jüriliği bırakacağı konuşulsa da taraflardan henüz bir açıklama gelmemişti.