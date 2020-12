Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Türk Tabipler Birliği, bugün 8 sağlık çalışanının daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 4 günde ise toplam can kaybı 18'e yükseldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve meslek odalarından edinilen bilgiye göre, bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bir günde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şu şekilde:

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 'nde sağlık memuru Ali İhsan Kabadayı

'nde sağlık memuru Ali İhsan Kabadayı Gaziantep'te çalışan eczane teknisyeni Cuma Kara

Mersin Tarsus'ta özel bir hastanede çalışan genel cerrahi uzmanı doktor Nuri Ocak

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan hemşire Hamza Mesut Özaslan

'ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan hemşire Hamza Mesut Özaslan Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin eski başhekimlerinden olan diş hekimi Serkan Munis

Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven

Kastamonu'nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya'nın eski belediye başkanı olan veteriner hekim Sait Gülabacı

Trabzon'da çalışan eczacı Mehmet Raşit Uzar

ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artıyor. Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.