Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
20.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:02
Türk Tabipler Birliği, bugün 8 sağlık çalışanının daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 4 günde ise toplam can kaybı 18'e yükseldi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve meslek odalarından edinilen bilgiye göre, bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir günde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şu şekilde:
- Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuru Ali İhsan Kabadayı
- Gaziantep'te çalışan eczane teknisyeni Cuma Kara
- Mersin Tarsus'ta özel bir hastanede çalışan genel cerrahi uzmanı doktor Nuri Ocak
- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan hemşire Hamza Mesut Özaslan
- Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin eski başhekimlerinden olan diş hekimi Serkan Munis
- Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven
- Kastamonu'nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya'nın eski belediye başkanı olan veteriner hekim Sait Gülabacı
- Trabzon'da çalışan eczacı Mehmet Raşit Uzar
ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI ARTIYOR
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artıyor. Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.