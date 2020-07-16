Açıkhava reklamının yerini Koronavirüs uyarısı aldı
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Açıkhava reklamının yerini Koronavirüs uyarısı aldı

Daha önce konserler, toplu etkinlikler, eğlence sektörü, konaklama ve açık hava reklamcılığıyla büyüyen sektör şimdi Koronavirüs uyarıları içeren panolar, işaretler ve virüsün yayılmasını önleyecek siperlik gibi ekipmanlar üretiyor.

Açıkhava reklamının yerini Koronavirüs uyarısı aldı
16.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:07

Koronavirüs salgını sektörlerin iş yapma biçimini de değiştiriyor. Koronavirüs pandemisi sadece çalışma şeklini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörleri işlerine farklı açıdan bakmaya zorluyor. Türkiye'de 9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip endüstriyel reklamcılık ve baskı sektörü salgın nedeniyle değişim yaşıyor. Salgından önce konserler, toplu etkinlikler, eğlence sektörü, konaklama ve açık hava reklamcılığıyla büyüyen sektör şimdi Koronavirüs uyarıları içeren tabela ve işaretler üretiyor.

Normale dönüşle talep arttı

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel, sektördeki işletmelerin gelir akışlarını geliştirmek için hızlı hareket ettiğini belirtiyor. Daha önce sektörün büyük kısmının konserler, gösteriler, etkinlikler, turizm, konaklama ve eğlence sektörlerine bağımlı olduğunu vurgulayan Özdemirel şöyle konuşuyor: "Covid-19 ile birlikte baskı sektöründe yeni uygulama alanları ortaya çıktı. Yönlendirici zemin grafikleri, kaldırım işaretleri hem iç hem de dış mekân afişleri, sosyal mesafe uyarıları konusunda pano, afiş ve işaretlerin kullanımı artarken; firmalar dezenfektan standları, masa separatörleri, yüz siperlikleri, entübasyon kabinleri, ventilasyon siperleri gibi malzemelerin üretimine yöneldiler. Yeniden açılan ofisler, perakende satış mağazaları ve kamusal alanlarda bu ürünlere olan talep her zamankinden daha yüksek olacak. Baskı ve endüstriyel reklam sektörü de bu talepleri yakından takip ederek iş akışlarını hızlandıracak."

Mağazalara dönüş başladı

Özdemirel, sektördeki en büyük fırsatın perakende sektörünün zamanla toparlanmaya başlamasıyla ortaya çıkacağını söylüyor. Sosyal etkileşimin azalması ve online alışverişlere ağırlık verilmesiyle, birçok tüketici fiziksel perakende alanlarına dönmekte tereddüt ediyor. Ancak eski alışveriş alışkanlıklarına geri dönüldükçe, mağazaların uyarı tabela ve zemin grafiklerini kullanmaları gerekecek. Perakende alanlarının görsel olarak çekici olmasını, müşterileri mağazalarına çekmesini ve birçok kısıtlamanın olumsuz duygusal etkisini yumuşatması adına yaratıcı fikirler artacak.

ARED ortaklığı ile düzenlenen FESPA Eurasia 2020 fuarı için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Özdemirel, 3-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerekli tüm önlemleri alarak baskı dünyasını sekizinci kez bir araya getireceklerini söyledi. Özdemirel, fuarda yaratıcı uygulamaların sergileneceğini ve sektörün yeniden canlanacağını vurguladı.

Pandemide ihracata yöneldiler

Özdemirel, pandemi döneminden çıkış için inovasyona yönelen sektörün ihracat kapısını da daha fazla araladığını anlattı. E-ihracat ve eğitimlere yönelik ilginin arttığını ifade eden Özdemirel, "ARED olarak sektörü ihracat konusunda destekliyoruz. FESPA Eurasia da yurtdışına açılımın kapısı olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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