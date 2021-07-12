Açık denizde batan teknede can pazarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açık denizde batan teknede can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Açık denizde batan teknede can pazarı Fiber tekneleri ters 3 genç, balıkçılar tarafından böyle kurtarıldı balık tutmak için denize açılan 3 arkadaşın fiber teknesi alabora oldu Gençlerin batan tekne başında kurtarılmayı beklediği ve ölümden döndükleri anlar saniye saniye kaydedildi...

Açık denizde batan teknede can pazarı

Fiber tekneleri ters 3 genç, balıkçılar tarafından böyle kurtarıldı

balık tutmak için denize açılan 3 arkadaşın fiber teknesi alabora oldu

Gençlerin batan tekne başında kurtarılmayı beklediği ve ölümden döndükleri anlar saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Kundu bölgesinde Cumartesi gece balık avlamak için denize açılan 3 gencin içinde bulunduğu tekne, sabaha karşı alabora oldu. 2 saat boyunca ters dönen tekneye tutunarak kurtarılmayı bekleyen gençleri bölgedeki kaptanlar ölümün kıyısından aldı.Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı ardından karaya çıkartıldı. 3 gencin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde balık avlamak için 3,5 metrelik fiber tekneyle denize açılan 3 kişinin yükselen dalgalar sonucu alabora olan tekneleri ters döndü. 2 saat boyunca ölümle pençeleşen gençler, bölgede bulunan balıkçı teknelerine seslerini ulaştırmayı başardılar. O sırada başka bir arkadaşının bozulan teknesine yardıma giderken, olaya şahit olan Tekne kaptanı Bahadır Malkoç, can yelekleriyle gençleri son anda boğulmaktan kurtardı. gençlerin denizin ortasında ters dönen teknenin başındaki bitkin haldeki görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kundu' da tekne bakım ve kaptanlığı yapan Bahadır Malkoç, Cumartesi gecesi balığa çıktıklarını ve Pazar sabah 05.00 civarında bir arkadaşının teknesinin arıza yaptığı haberi gelince yerini öğrenmek için aradığımda 'Abi birileri battı, yardım çığlıkları var yardım edin' dediğini söyledi. Gençlerin bir buçuk saat suda kaldıklarını söyleyen Malkoç " Tarif verdiler gittik, bulduk. Fiber teknenin başındaydı iki kişi. Diğer arkadaşı da karaya doğru yüzmeye çalışıyormuş. Onlara can simidi verdik. Diğer arkadaşlarını da bulduk. Teknemize aldık" diye konuştu.

3,5 metrelik bir tekneyle üç kişinin balık tutma sevdasına düştüğünü belirten Bahadır Malkoç, " O tekneyle o kadar derinliklere gidilmez. Teknelerinde can simidi, can yeleğinin olmaması bir etkendir ve hayat kurtarır. Çapa olarak kullandıkları ürünler doğru değil. Deniz hata affetmez. Mutlaka problem yaşar. Denizde uyduruk iş olmaz" dedi.

Bu durumlarla sık sık karşılaştığını kaydeden Bahadır Malkoç, "Denizden çıkardığımızda korkmuşlardı, yorulmuşlardı. Dört tarafı deniz. Çevrelerinde hiç kimse yok. İyi ki yüzmeyi biliyorlardı. 25 yaşındaydılar. Dikkatsizlik sonucu olmuş bir kaza. Maalesef son zamanlarda daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü son zamanlarda herkes ehliyet aldı. Bunun eğitimini alsınlar. Arabadan daha zor bir iş bu. Denizi bilmek gerekiyor. Tecrübe kazanmadan da riskli hareketlere girmesin arkadaşlarımız" dedi.

Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı
Açık denizde batan teknede can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilal Kara

Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle can verdi
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Tolga Akış Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Açık denizde batan teknede can pazarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:44:46. #1.16#

title