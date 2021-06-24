Acı şiirleri - Kısa, güzel acı temalı şiirler

Acı şiirleri yazımızda ünlü şairlere ait kısa ve uzun acı şiirleri bulabilirsiniz. Bu şiirleri sevdiğiniz kişiye ileterek onu mutlu edebilirsiniz. Birbirinden güzel şiirler ile sevdiğinizi büyüleyebilirsiniz. İşte Acı şiirleri - Kısa, güzel acı temalı şiirler

Acı şiirleri yazımızda kendiniz için veya sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz kısa, güzel acı temalı şiirler

ACI ŞİİRLER

En güzel 5 acı temalı şiir

Acı

seni de vururlar bir gün ey acı

uçuşup durduğun kanatlarından

sazın, sözün, türkülerin tükenir

ellerin koynunda kalakalırsın

şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı

gül açan yüzlerimizde

göğeriyor rengin senin de

biz seni

tâ eskiden tanırız

hani göğüslerimize taş olur inerdin

avuçlarımızda hira dağıydın

al atların tan yerine ayarlanmış yelelerinde

akdeniz rüzgarlarına karışan sendin

biliyorum

hiçbir tarih yazmayacak ve bir

sır gibi kalacak yakılan kitaplarda

göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize

mitralyözlerin washingtondan ayarlandığını

seni de yakarlar bir gün ey acı

bir taptuk kul gözlerinden vurursa

parmakların eğri ağaç tutmaz

çığlıkların çağlar aşar duymazsın

ve ben biliyorum

örümceği, mağarayı, güvercini, asâyı

ve ibrahim'in baltasını

biliyorum

nereden başladı bu kesik dans

ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü

insanlar kim?

kim kimin yanında

kim kimin karşısında

meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim

üsküdür kız lisesinde okuyan genç kız

çantasında kimin fotoğrafını taşıyor

kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar

neden gülüyorlar ki

seni de vururlar bir gün ey acı

filistin'de sapan taşlı çocuklar

dalın, kolun, fidelerin budanır

kuru bir kütükle kalakalırsın

öyle bakmayın balkonlarınızdan

fırat nehri ayrılık çıbanına tutuldu,

damarlarımızı yırtıyor

tuna nehri, onulmaz boşnak sızıları

pompalıyor yüreğimize

pilevne türküleri ağıtlara dönüşürken,

çeçenya'da yiğitler

inancın emeğin/ ve aşk'ın

kılcal damarlarına ulanıp sustular...

ve ne bağdat'tan

ne şam'dan

ne mekke'den

ne diyarıbekir'den

ne istanbul'dan

ne buhara'dan

bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi

duymuyor

seni de vururlar bir gün ey acı

halepçe'de soldurulmuş gül gibi

bu sevdaya düşsen, sen de yanarsın

suskun, sıcak, uzun yaz geceleri

ve siz

ey analar,

hani siz, gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler

söylerdiniz

hani siz, fatihler doğururdunuz...

gelin kızların giysileri kirletildi

çocuklar hep yetim kaldı

'elem yecidke yetimen feava'

ve ben biliyorum

ben biliyorum

istanbul'un

bağdat'ın

diyarıbekir'in

mekke'nin

buhara'nın

birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü; sonra

ey insan

ey insanlık

ayağa kalk

kolları ve bacakları budanmış delikanlıları

boyunları gövdelerinden ayrılmış insanları

gözleri uyur gibi kapanmış, kan pıhtıları içindeki bu

çocukları

gelişmiş laboratuarlarınızda dikkatle inceleyin

ve bir gün

bu dünya

gül bahçesine dönecek

bunu böyle bilin; ve

unutmayın..

Ferman Karaçam

Acı

Yaşamak uğruna

ölmek bu olsa gerek

Sevmek uğruna

acı çekmek bu olsa gerek

Hayat uğruna

savaşmak bu olsa gerek

Peki ya senin uğruna

Üzülmek niye?

Yılmaz Erdoğan

Acı

Ve bir kadın, "Bize acıdan bahset" dedi.

Ve o cevap verdi:

"Acınız, anlayışınızı saklayan kabuğun kırılışıdır.

Nasıl bir meyvenin çekirdeği,

kalbi güneş'i görebilsin diye

kabuğunu kırmak zorundaysa,

siz de acıyı bilmelisiniz.

Ve eğer kalbinizi,

yaşamınızın günlük mucizelerini

hayranlıkla izlemek üzere açarsanız,

acınızın, neşenizden hiç de

daha az harikulade olmadığını göreceksiniz;

Ve kırlarınızın üstünden

mevsimlerin geçişini kabul ettiğiniz gibi,

aynı doğallıkla, kalbinizin mevsimlerini de

onaylayacaksınız.

Ve kederinizin kışını da,

pencerenizden huzur içinde seyredeceksiniz.

Acılarınızın çoğu sizin tarafınızdan seçilmiştir.

Acınız, aslında içinizdeki doktorun,

hasta yanınızı iyileştirmek için

sunduğu "acı" ilaçtır.

Doktorunuza güvenin

ve verdiği ilacı sessizce ve sakince için;

Çünkü size sert ve haşin de gelse,

onun elleri,

"Görülmeyen"in şefkatli elleri

tarafından yönlendirilir.

Ve size ilacı sunduğu kadeh

dudaklarınızı yaksa da,

O'nun kutsal gözyaşlarıyla ıslanmış

kilden yapılmıştır."

Halil Cibran

Acı Gurbet

Çilelerim köprü oldu Tuna'ya,

Dilimden anlamaz kulun Almanya.

Döneceğim günü hep saya saya,

Ömrümü tüketti yılın Almanya.

Ne çıkardın beni ne de batırdın,

Emeğimi yiye yiye bitirdin,

Gençliğimi benden aldın götürdün,

Bana mı kalacak malın Almanya?

Yıllar var hasretim, yârana dosta,

Isıcak bir çorban görmedim tasta,

Sana sağlam geldim, eyledin hasta,

Zıkkım olsun paran, pulun Almanya.

El gibi sıraya katışamadım,

Evlat oldum elden tutuşamadım,

Anam, babam öldü yetişemedim,

Köyüme çok uzak yolun Almanya

Ne murat almışım, ne de alırım,

Daha çok vatana hasret kalırım,

Vâde dolar bir köşende ölürüm,

Ârif'i götürür salın Almanya.

Acı Söz

Beni böyle deli eden

Yarin açı sözü imiş

Sırat sırat dedikleri

Bir çift ela gözü imiş

Özümüz var özden öte

Sözümüz var sözden öte

Ötelerin ötesinde

Gözümüz var gözden öte

Ataş saranda her yanı

Canana vermişim canı

Bu garibinin kabristanı

Ayagının izi imiş

Özümüz var özden öte

Sözümüz var sözden öte

Ötelerin ötesinde

Gözümüz var gözden öte

Sefaiyem bismillahım

Hem ezelim Hem ervahım

Kıblegâhım, secdegâhım

Nazlı yarın yüzü imiş

Özümüz var özden öte

Sözümüz var sözden öte

Ötelerin ötesinde

Gözümüz var gözden öte

Aşık Sefai

Kaynak: Antoloji.com - Acı şiirleri