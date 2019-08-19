Acı haber 3 ay sonra geldi

19.08.2019 09:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, içerisinde dört gencin bulunduğu özel otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan gençlerden Ayhan K., 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2019 tarihinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, içerisinde dört gencin bulunduğu özel otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ayhan K. yönetimindeki 16 UR 700 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan özel otomobil şarampole düşerek takla atıp, yol kenarındaki arsada durabildi.

O andan itibaren araç içerisinde can pazarı yaşandı. Sürücü Ayhan K. ile birlikte araçta bulunan 18 yaşındaki Abdülkadir D., 15 yaşındaki Selman Y. ile 18 yaşındaki Sefa A. araçta sıkıştı. Yaralı halde araç içerisinde kalan gençlerin imdadına İnegöl İtfaiyesi ekipleri ile polis ekipleri yetişti. Araçtan çıkartılan yaralı gençler kaza yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegol Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu durumu ağır olan genç sürücü 3 ay sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA