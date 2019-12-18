Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!
Türkiye'de 24 saat içinde 4 kişi intihar etti. İntihar haberleri; Denizli'de biri kadın olmak üzere Çorum ve Kocaeli illerinden geldi. Kocaeli'nde intihar eden vatandaş borçlu olduğu bankaların listesini ardında bırakıp canına kıyarken, Çorum'da intihar eden vatandaş ise ardında "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktı.
Türkiye'de, son 24 saat içinde 4 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.
Çorum'da iki, Denizli ve Kocaeli illerinde de birer kişi intihar ederek canlarına kıydı.
BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI
Denizli'de intihar eden kişi 1 çocuk annesi Halime K. isimli kadındı. Halime K., evinin salonunda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.Eşinden 5 yıl önce boşanan 1 çocuk annesi Halime K., yakınları tarafından evinin salonundaki tavana iple asılı halde bulundu.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Halime K.'nın, bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürüldü.
ÇORUM'DA AYNI GÜNDE 2 KİŞİ CANINA KIYDI
Çorum'da ise aynı gün içinde 2 kişi intihar etti. Acı haberlerin ilki Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'tan geldi. 32 yaşındaki Oktay A. evinin tavanına bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
"BIRAKTIĞI NOT, YÜREKLERİ DAĞLADI"
Çorum'daki ikinci acı haber yine aynı mahalleden geldi. Evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'nin cansız bedeni, polis tarafından tavana asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin bıraktığı "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not yürekleri dağladı.
ARDINDA, BORÇLU OLDUĞU BANKALARIN LİSTESİNİ BIRAKTI
Bir intihar vakası haberi de Kocaeli'nden geldi. Derince Çenedağ Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan apartman dairesine giren polis, 54 yaşındaki emekli Binnet S.'yi doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Binnet S. bankalara olan borçları nedeniyle yaşamına son verdi. Ardında borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazılı olduğu bir not bıraktı.
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Allah rahmet eylesın Ailelerine sabırlar versınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha kac kısının içmesini bekliyorlar mılet ac hersey pahalı ıssızlik diz boyu herkeızın cocugu var mılet daha fazla intahar etmeden cozum bulunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben de işşizim benim çılgın projem iş bulmak ve yaşamakCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Bende mi intihar etsem acaba, ölüm nasıl bir şey ki, fazla acır mı canım, insanlar ardımdan ağlar mı, pek sanmam ama ağlayanlar olursa iyi olur hiç olmazsa sevildiğimi bilirim.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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MantıklıYayından Kaldır
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Memleket ne hale geldi işsizlik sayısı arttı yazık bu vatandaşlarımıza üst kademedekilerin tuzu kuru insanlar açlıktan kıvranıyor tok acın halinden anlamıyor Devlet büyüklerinin biran evvel bu işe çare aramaları gerekirCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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şu gelinen nokta içler acısı ALLAH hepimizin yardımcısı olsun (AMİN)Cevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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bunlar I bu hale getiren her kimse Kim zarar vermisse Allah belalarini versinCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Her işsize bi asgari ücret verilsin kimse işsiz kalmaz ve ülke bu duruma gelmezdi ama kimin umurunda insanların bu hale gelmesinde Suriyeliler e Şapur şupur vatandaşa gelince şükür....Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Türkiye neden bu duruma geldi :/ Allah rahmet eylesin Allah sabır versin hepimizeCevap Yaz 13 Yayından Kaldır