Acemi Anneler oyuncuları kimdir? Acemi Anneler son bölüm fragmanı izle

Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Merve Üçer (Nil)

Berk Bakioğlu (Kemal)

Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Yağız karakteri ile ünlenen Berk Bakioğlu 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro eğitimi alan oyuncu Selin Boronkay ajans oyuncudur. Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar'ın önerisi ile Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Yağız karakterini oynamış ve gayet başarılı olmuştur. Oyuncu İngilizce ve lazca bilmekte, basket ve yüzmeden hoşlanmaktadır. Yakışıklı oyuncu 1.88 boyunda 74 kg ağırlığındadır.

Kemal başarılı bir heykeltıraş ve ressamdır. Sanatçı kişiliği ile dünyaya gelen Kemal çok da güzel şiir de yazar. Her şeyi güzel gören her zaman mutlu olur felsefesi ile yaşayan Kemal'in her problemi çözecek çözüm yöntemleri vardır.

Begüm Topçu (Sevda)

Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakterini oynayan Begüm Topçu,Haziran 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 35 yaşındaki güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay ile 2014 yılında evlenmiş olup bir de kız çocukları vardır. Begüm Topçu ayn zamanda şarkı seslendirmektedir. Begüm Topçu dizi de Önder Atakanlı ile partner olacaktır. Cantuğ Turay ise Begüm Topçu ile eştir.

Orhan'ın eşi olan Sevda üç çocuk annesi güzel ve akıllı bir kadındır. Çocukları ve eşi için fedakarlık yapmaktan çekinmez. Tek maaşla çalışsa da Orhan Sevda yetiştirmeyi başarır eve giren maaşı. Berrin ve Ezgi adında iki kızı v e emre adında bir oğlu vardır.

Önder Atakanlı (Orhan)

Önder Atakanlı oyuncu ve müzisyendir. Ankara Üniversitesi Opera ve Koro Bölümünden mezun olan Önder Atakanlıaslen Ankaralı'dır ve Beni Afet dizisinde hayat verdiği Mahir karakteri ile dikkat çekmiştir. Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Önder Atakanlı Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusudur ve aktif olarak tiyatro kariyerini devam ettirmektedir. Önder Atakanlı180 cm boyunda ve 77 kg'dır.

insanları ikna etme yeteneğine sahip bir adam olan Orhan pazarlamacı olarak çalışır. Deli doluve hayalperest bir adam olan Orhan esprili ve hayat doludur. Orhan çocukları ve karısı Sevda için yaşar. Orhan pazarlamacı olarak çalışır.

Tolga Akman (Murat)

Son olarak yine Trt 1'in İncir Ağaci dizisinde izlediğimiz Tolga Akman İncir Ağacı dizisinin final yapmasının ardından Acemi Anneler dizisine dahil olmuştur. Nisan 1986 da İstanbul da dünyaya gelen Tolga Akman 34 yaşının içindedir. 181 cm boyunda ve 75 kg olan Tolga Akman Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde tiyatro eğitimi almıştır. Aşkın Bedeli ve Menekşe İle Halil dizisi kadrosunda yer alan Tolga Akman Beni Affet dizisinde Yaman karakteri ile yer almıştır.

Murat işini çok seven; işinde çok başarılı insan ilişkilerinde oldukça iyi idealist ve yakışıklı bir doktordur. Para kazanmaktansa insan mutlu etmenin daha değerli ve önemli olduğunu düşünen Murat aslen Adanalıdır.

Melisa Yıldıran (Beyza)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Melis Yıldıran daha önce hiç bir dizi de yer almamış genç bir tiyatro oyuncusudur. Melisa Yıldıran ilk olarak Acemi Anneler dizisinde bir anne olarak karşımıza çıkacaktır. Melis Yıldıran dizi de Tolga Atakan ile partner olacaktır.

Murat'ın eşi olan Beyza her ne kadar iyi niyetli bir kız olsa da takıntıları olduğu için sürekli yoktan kendine sorun yaratır. 2 düşük yapan Beyza pes etmemiş 3. kez hamile kalmıştır. Oldukça güzel bir kız olan Beyza kendine hayatı çekilmez bir hale getirir. Görümcesi Melahat'ten çok çekse de şimdilerde tuhafiye dükkanını işletmektedir.

Yağmur Öztürk (Ceren)

Yağmur Öztürk 'ü daha önce Beni Affet isimli günlük dizi de izlemiş ve çok sevmiştik. 1999 Ankara doğumlu olan Begüm Öztürk 21 yaşının içindedir. Daha önce modellik yapan Yağmur Öztürk oyunculuk eğitimleri alarak sinemaya geçiş yapmıştır. Son olarak Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Leyla karakteri ile yer alan Yağmur Öztürk Başkent İletişim Fakültesinde oyunculuk dersleri almıştır. Bir dönem sunuculuk da yapmıştır. 1.74 metre boyunda, 57 kilo ağırlığındadır.

Ceren Tarık'ın 5 yıllık eşidir. Hem ahlaklı hem güzel bir kadın olan Ceren Kimseyi üzmek kırmak istemez. 5 yıldır bebek bekleyen Ceren şimdi tüp bebek yaptırmış ve hamile kalmayı beklemektedir.

Cantuğ Turay (Tarık)

Cantuğ Turay 14 Mayıs 1984 Ankara doğumludur ve 36 yaşının içindedir. Cantuğ Turay Deniz Yıldız dizisinde canlandırdığı Melih karakteri ile tanınmaktadır. Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Aktif olarak Açık Hava Tiyatrosunda Matruşka isimli oyunda yer almaktadır. Cantuğ Turay Begüm Topçu'nun eşidir.

Tarık başarılı bir matematik öğretmenidir. Eşine deliler gibi aşık olan Tarık annesinden de vazgeçmez. Tarık zeki; ahlaklı ve yakışıklı bir eştir.

Ege Semih Erken (Cenk)

Ege Semih Erken 2017 de Best Model Türkiye yarışmasına katılmış ve yakışıklılığı ile büyülemiştir. Aktif olarak modellik yapan Ege Semih Erken ilk olarak Acemi Anneler dizisinde oyuncu olarak yer alacaktır.

Cenk Cenk yirmili yaşlarının sonunda, üniversiteyi yurt dışında okumuş başarılı bir hekimdir.

Cansın Yılmaz (Hayat)

Cansın Yılmaz 1997 Ankara doğumludur ve 23 yaşının içindedir. Cansın Yılmaz Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri mezunudur. Cansın Yılmaz son olarak Beni Bırakma dizisinde Özge karakteri ile yer almıştı.

Hayat doktor Cenk'e aşık olan güzel bir kızdır. Beyza'nın tuhafiyesinde çalışır.

Başak Vural – Seda

Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Başak Vural'ı izleyici Beni Affet dizisinde hayat verdiği Cansu karakteri ile sevmektedir. Başak Yazıcı 1990 Ankara doğumlu olan ve 30 yaşında olan Başak Vural 1.69 boyunda 54 kg ağırlığındadır. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Başak Vural ilk oyunculuk deneyimini Esaretim Sensin dizisi ile yaşamıştır.

Seda kızların mahalleden arkadaşı içi fesat bir kızdır. Müdür olmak için şirkette Nil ile büyük bir yarışa girer. Zaten Nil'in girdiği şirkete de sırf Nil'i çekemediği için girmiştir. Seda oyun oynamayı, yalan söylemeyi çok iyi becerir.

Aslı Babayiğit (Aleyna)

Tiyatro ve Youtube platformu için çalışmalarda bulunan Aslı Babayiğit ilk kez Acemi Anneler dizisinde kamera karşısına geçecektir. Ankaralıdır ve genç ve güzel bir oyuncudur. Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Tiyatro ile deneyim yalamıştır.

Aleyna Ömer beyin torunudur ve oldukça havalı bir kızdır. Dedesini kullanmayı iyi bilir ve onu sürekli kandırır.

Tuğçe Özbey (Ezgi)

Beni Bırakma dizisinde Aslı karakteri ile yer alan Tuğçe Özbey Başkent İletişim Bilimleri akademisi mezunudur. İstanbul'da Üniversitesi öğrencisidir.

Ezgi Sevda ile Orhan'ın en büyük çocuklarıdır. Özel bir okulda burslu olarak okusa da bunu kimseye söylemez; aksine anne ve babasını beğenmeyerek annesinin bir doktor babasının ise bir iş adamı olduğunu söyler. Ömer beyin torunu Aleyna ve Ezgi çok iyi arkadaşlar okuldan.

Ayça Dokumacı (Aycan)

Ayça Dokumacı ^genç bir tiyatro oyuncusudur. İlk dizisi Acemi Anneler dizisi olacaktır.

Aycan Nil'in ve Seda'nın çalıştığı Ömer beyin şirketinin sekreteridir. Nil'i çok sever Aycan'dan da nefret eder.

Deniz Gökçe Koçman (Melehat)

Bizim Evin Halleri dizisinin Şeyda'sı olarak tanınan Deniz Gökçe Kayhan şimdide Acemi Anneler dizisi kadrosuna dahil oldu.

Murat'ın ablası. Rol yapmayı çok seven bir kadın; hala bekar. Yıllarca hasta annesine bakıcılık yapmış ve kendisini annesine adamış. Beyza'nın görümcesi ve Beyza'nın işlerine karışmayı çok seviyor.

Tamer Aykut (Ömer)

Ömer bey Nil ve Seda'nın çalıştığı şirketin sahibidir. Oldukça sert bir patrondur. Torunu Aleyna'yı sever ve onun annesi gibi başarılı olmasını ister.

Bade Çalışkan (Berrin)

Berrin ablası Sevda ile Orhan'ın ikinci kızıdır. Ezgi'nin de kardeşidir. Ezgi'nin eşyalarını kullanmaya bayılır. Emre ile kavga etmekten zevk alır.

Doğukan Demirci (Emre)

Emre Sevda ile Orhan'ın tek oğludur. Çalışkan bir kız çocuk olmasına rağmen kardeşleri ile pek geçinemez ama anne ve babasını çok sever.

Nermin Uğur (Dürdane)

Dürdane Tarık'ın annesidir. Ceren'in de kaynanası. Tarık'a bu ev annesi Dürdane'nin parası ile alındığı için Dürdane oğlunun evinden hiç gitmez. Lafçı bir kadındır ve gelinini pek beğenmez.

Zeynep Aytek Metin

Murat Volkan Benli

Ozan Yıldırım

1988 Ankara doğumlu olan Ozan Yıldırım Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğrencisidir; ancak tiyatroya gönül vermiş bir sanatçıdır. 32 yaşında olan Ozan Yıldırım şuanda Yıldızların Altında tiyatro oyunu ile izleyicisi karşısına çıkmaktadır. Ozan Yıldırım Acemi Anneler dizisi ile çıkış yapmasını bekliyoruz.

İpek Çeken

İpek Çeken 1966 Ankara doğumludur ve 54 yaşının içindedir. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı mezunu olan İpek Çeken Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. Özel bir üniversitede halen derslere giren İpek Çeken son olarak Unutma Beni dizisinde rol almıştır.

Rümeysa Ay (Gülbahar)

Gülbahar Beyza'nın tuhafiyeci dükkanında Hayat ile birlikte çalışır.