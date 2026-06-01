Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

Fenerbahçe'nin, Al Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Başkan adayı Hakan Safi'nin oyuncunun menajeriyle görüştüğü belirtilirken, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe dönmeye sıcak bakan Merih'in transferi seçim sürecinin en dikkat çekici gündemlerinden biri haline geldi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli'de oynayan Merih Demiral'ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptı.
  • Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısından yetişti ve A takım forması giymeden Avrupa'ya transfer oldu.
  • Merih Demiral'ın Al Ahli ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Fenerbahçe, savunma hattını milli bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

HEDEFTE MERİH DEMİRAL VAR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, kulübün altyapısından yetişen Merih Demiral oldu. İddiaya göre başkan adayı Hakan Safi, milli stoperin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirerek transfer şartlarını masaya yatırdı.

YUVASINA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Merih Demiral, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye dönüş ihtimaline olumlu yaklaştığını belirtmişti. Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte A takım forması giyemeden Avrupa'ya transfer olan milli futbolcunun, kariyerinin ilerleyen döneminde Fenerbahçe formasını giymeyi istediği biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA FORMA GİYİYOR

28 yaşındaki savunmacı, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdürüyor. Geride kalan sezonda 32 maçta görev alan Merih, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Deneyimli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR

Yeni sezon öncesi savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Merih Demiral'ı takımın lider isimlerinden biri olarak gördüğü belirtiliyor. Hem Avrupa tecrübesi hem de milli takım kariyeriyle dikkat çeken yıldız futbolcunun transferi, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Merih Demiral'ın transferi için önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

hakan saf'i bence başkan olmak için tüm tuşlara basıyor ama bence fenerin başına es kaza gelirse takıma çok büyük zararı olacak gibi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

